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Раздел: Культура  
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Вуди Аллен прекращает работать с кино

Вуди Аллен прекращает работать с киноРежиссера обвиняют в харрассменте.

Впервые за несколько десятилетий 82-летний Вуди Аллен решил отдохнуть и на данный момент не работает над новой картиной. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.

Эксперты считают, что это связано обвинениями Дилан Фэрроу, пишет Page Six. Дочь режиссера утверждает, что бывший отчим домогался ее 26 лет назад, когда девочке было семь лет. Скандал снова дал о себе знать после начала движения #MeToo, хотя сам Аллен нападки опровергает.

После обвинений одни звезды публично заявили, что больше не будут работать с Алленом, и пожертвовали свои гонорары на благотворительность. Другие звезды выступили в поддержку режиссера.

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На скандал наложились и проблемы с поисками финансирования - фильмы Аллена сложно назвать хитами проката. Последние картины "Колесо чудес" и "Светская жизнь" не смогли окупить затраты на производство и рекламу.

Скандал также повлиял на отношения Аллена с Amazon. В 2016 году он заключил соглашение со студией, по условиям которой и обязывалась спродюсировать и выпустить пять следующих картин режиссера. Когда на поверхность вновь всплыли обвинения в неподобающем поведении, Amazon решил отложить на неопределенный срок выпуск новой картины Аллена - комедии "Дождливый день в Нью-Йорке" с Тимоти Шаламов и Селеной Гомес. Amazon готовится выложить большую сумму и разорвать контракт с постановщиком.
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 Теги: Вуди Аллен, харрассмент, кинотеатры

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Сегодня, 22:43 » Автор: Едгар Букмирза
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