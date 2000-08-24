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Раздел: Культура  
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Дочь Анджелины Джоли шокировала покупкой в магазине

Дочь Анджелины Джоли шокировала покупкой в магазинеШайло была одета как мальчик.

В сети давно критикуют актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за воспитание их 12-летней дочери Шайло. Теперь девочка показала новое увлечение, шокировав выбором товара в магазине.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как известно, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта давно выделяется среди своих сверстников. Девочка-подросток не одевает платья, предпочитая мужские наряды, а вместо длинных волос носит короткую стрижку.

Так, папарацци Radar Online сфотографировали 12-летнюю Шайло после шопинга. Журналистов сразу же удивил выбор товара подростком, ведь в то время, как ее сверстники втайне покупают первую косметику, дочь голливудских актеров приобрела для себя пилу.

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При этом Шайло была одета как мальчик: мужские шорты, футболка спортивного клуба "Ливерпуль" и кроссовки создали образ подростка.

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 Теги: Анджелина Джоли, Дочь, магазин

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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