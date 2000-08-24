Раздел: Культура
Дочь Анджелины Джоли шокировала покупкой в магазине
Шайло была одета как мальчик.
В сети давно критикуют актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за воспитание их 12-летней дочери Шайло. Теперь девочка показала новое увлечение, шокировав выбором товара в магазине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта давно выделяется среди своих сверстников. Девочка-подросток не одевает платья, предпочитая мужские наряды, а вместо длинных волос носит короткую стрижку.
Так, папарацци Radar Online сфотографировали 12-летнюю Шайло после шопинга. Журналистов сразу же удивил выбор товара подростком, ведь в то время, как ее сверстники втайне покупают первую косметику, дочь голливудских актеров приобрела для себя пилу.
Читайте также: В Сети отыскали «двойника» Анджелины Джоли. Фото
При этом Шайло была одета как мальчик: мужские шорты, футболка спортивного клуба "Ливерпуль" и кроссовки создали образ подростка.
В сети давно критикуют актеров Анджелину Джоли и Брэда Питта за воспитание их 12-летней дочери Шайло. Теперь девочка показала новое увлечение, шокировав выбором товара в магазине.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта давно выделяется среди своих сверстников. Девочка-подросток не одевает платья, предпочитая мужские наряды, а вместо длинных волос носит короткую стрижку.
Так, папарацци Radar Online сфотографировали 12-летнюю Шайло после шопинга. Журналистов сразу же удивил выбор товара подростком, ведь в то время, как ее сверстники втайне покупают первую косметику, дочь голливудских актеров приобрела для себя пилу.
Читайте также: В Сети отыскали «двойника» Анджелины Джоли. Фото
При этом Шайло была одета как мальчик: мужские шорты, футболка спортивного клуба "Ливерпуль" и кроссовки создали образ подростка.
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