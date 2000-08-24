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Раздел: Культура  
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Солист известной группы перенес серьезную операцию

Солист известной группы перенес серьезную операцию Артист не распространяется о своем заболевании.

Солист российской группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков, который отменил гастрольный тур из-за болезни, перенес операцию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

По словам Жукова, операция прошла успешно и он уже находится в палате.

"Теперь предстоит реабилитация и я надеюсь, что уже скоро я смогу порадовать вас и своим творчеством и новым здоровым и возрожденным Жуковым:) В ближайшие дни, постараюсь записать для вас видео", - написал певец.

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Отметим, что это уже третья операция певца за последнее время. Чем же болен артист, так до сих пор и неизвестно.
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 Теги: Сергей Жуков, операция

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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