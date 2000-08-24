Раздел: Культура
Пэрис Хилтон создала особенные духи
Этот аромат станет 24-м в ее коллекции.
Светская львица Пэрис Хилтон решила сделать два дела одновременно – и аромат новый презентовать, и похвастаться окончательным вариантом своего свадебного платья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Долгое время «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон не могла определиться со своим платьем на свадьбу, так как девушке нравилось очень много вариантом. Теперь Пэрис все-таки определилась и в честь такого события решила сделать флакон духов, который в точности повторяет ее свадебное платье.
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Стоит напомнить, что Хилтон уже 15 лет работает в индустрии ароматов и для неё «свадебные» духи стали уже 24-ми. Сообщается, что аромат уже оценил жених блондинки 33-летний актер и модель Крис Зилка.
Светская львица Пэрис Хилтон решила сделать два дела одновременно – и аромат новый презентовать, и похвастаться окончательным вариантом своего свадебного платья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Долгое время «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон не могла определиться со своим платьем на свадьбу, так как девушке нравилось очень много вариантом. Теперь Пэрис все-таки определилась и в честь такого события решила сделать флакон духов, который в точности повторяет ее свадебное платье.
Читайте также: Солист известной группы перенес серьезную операцию
Стоит напомнить, что Хилтон уже 15 лет работает в индустрии ароматов и для неё «свадебные» духи стали уже 24-ми. Сообщается, что аромат уже оценил жених блондинки 33-летний актер и модель Крис Зилка.
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