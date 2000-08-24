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Пэрис Хилтон создала особенные духи

Пэрис Хилтон создала особенные духи Этот аромат станет 24-м в ее коллекции.

Светская львица Пэрис Хилтон решила сделать два дела одновременно – и аромат новый презентовать, и похвастаться окончательным вариантом своего свадебного платья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Долгое время «блондинка в шоколаде» Пэрис Хилтон не могла определиться со своим платьем на свадьбу, так как девушке нравилось очень много вариантом. Теперь Пэрис все-таки определилась и в честь такого события решила сделать флакон духов, который в точности повторяет ее свадебное платье.

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Стоит напомнить, что Хилтон уже 15 лет работает в индустрии ароматов и для неё «свадебные» духи стали уже 24-ми. Сообщается, что аромат уже оценил жених блондинки 33-летний актер и модель Крис Зилка.

Пэрис Хилтон создала особенные духи
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 Теги: Пэрис Хилтон, духи

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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