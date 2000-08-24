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Раздел: Культура  
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"Подружка Джокера" снялась в рекламе Chanel

"Подружка Джокера" снялась в рекламе Chanel Марго Робби снялась в модных очках.

Модный дом Chanel под занавес лета представил новую круизную кампанию с мировыми звездами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Начав прощание с летним сезоном ностальгическими фотографиями Карла Лагерфельда под хештегом #CHANELHolidays, бренд продолжил новыми снимками с всемирно известными амбассадорами Модного дома.

Один из кадров украсила 28-летняя актриса Марго Робби в бежевом купальнике и темных очках, релаксирующая в лучах обжигающего солнца.

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Прощай, лето: Марго Робби релаксирует под солнцем в новой кампании Chanel.

"Подружка Джокера" снялась в рекламе Chanel
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 Теги: Chanel, Марго Робби

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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