Раздел: Культура
Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой
Кортни Кардашьян поделилась фотографиями в социальной сети.
Пока одни девушки обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать им такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, другие берут пример с самой старшей из знаменитых сестер - 39-летней Кортни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
После расставания с молодым бойфрендом Кортни Кардашьян ударилась во все тяжкие. 39-летняя звезда ежедневно публикует в своем Инстаграме провокационные фото в купальнике.
А на днях и вовсе ошарашила нас своим появлением - на ужин с подругами многодетная мать отправилась в совершенно прозрачном платье. Правда, в отличие от своей сестры Ким, она все же надела под него нижнее белье, а вернее - нюдовое боди.
По скромному мнению редакции Woman.ru, у Кортни самая красивая фигура из всех представительниц клана Кардашьян-Дженнер: минимально перекроенная в кабинете пластического хирурга и максимально отшлифованная в спортзале.
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Убедиться в этом можно, изучив пляжные снимки 39-летней знаменитости. Даже под лупой вы не найдете на этих фотографиях ни следов от липосакции, ни поплывшего горизонта.
Пока одни девушки обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать им такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, другие берут пример с самой старшей из знаменитых сестер - 39-летней Кортни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
После расставания с молодым бойфрендом Кортни Кардашьян ударилась во все тяжкие. 39-летняя звезда ежедневно публикует в своем Инстаграме провокационные фото в купальнике.
А на днях и вовсе ошарашила нас своим появлением - на ужин с подругами многодетная мать отправилась в совершенно прозрачном платье. Правда, в отличие от своей сестры Ким, она все же надела под него нижнее белье, а вернее - нюдовое боди.
По скромному мнению редакции Woman.ru, у Кортни самая красивая фигура из всех представительниц клана Кардашьян-Дженнер: минимально перекроенная в кабинете пластического хирурга и максимально отшлифованная в спортзале.
Читайте также: "Подружка Джокера" снялась в рекламе Chanel
Убедиться в этом можно, изучив пляжные снимки 39-летней знаменитости. Даже под лупой вы не найдете на этих фотографиях ни следов от липосакции, ни поплывшего горизонта.
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