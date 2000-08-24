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Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой

Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой Кортни Кардашьян поделилась фотографиями в социальной сети.

Пока одни девушки обращаются к пластическим хирургам с просьбой сделать им такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, другие берут пример с самой старшей из знаменитых сестер - 39-летней Кортни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

После расставания с молодым бойфрендом Кортни Кардашьян ударилась во все тяжкие. 39-летняя звезда ежедневно публикует в своем Инстаграме провокационные фото в купальнике.

А на днях и вовсе ошарашила нас своим появлением - на ужин с подругами многодетная мать отправилась в совершенно прозрачном платье. Правда, в отличие от своей сестры Ким, она все же надела под него нижнее белье, а вернее - нюдовое боди.

По скромному мнению редакции Woman.ru, у Кортни самая красивая фигура из всех представительниц клана Кардашьян-Дженнер: минимально перекроенная в кабинете пластического хирурга и максимально отшлифованная в спортзале.

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Убедиться в этом можно, изучив пляжные снимки 39-летней знаменитости. Даже под лупой вы не найдете на этих фотографиях ни следов от липосакции, ни поплывшего горизонта.

Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой
Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой
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 Теги: Кортни Кардашьян, фигура

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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