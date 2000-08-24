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Известную актрису заметили с бывшим мужем

Известную актрису заметили с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу показала фотографию на фоне дома бывшего супруга.

Не так давно голливудская актриса вышла замуж во второй раз. Сейчас Гвинет Пэлтроу постоянно проживает в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Тем не менее, звезда телеэкранов регулярно встречается с первым мужем. Сейчас знаменитая блондинка продолжает наслаждаться последними летними днями, будучи в компании 2-х наследников и экс-возлюбленного. При этом звезда кинофильма «Железный человек» уже опубликовала трогательный снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, сделанный на территории лондонского особняка бывшего избранника. На нем легендарная актриса позировала на фоне сада, сидя в беседке с бокалом мартини.

Кроме того Гвинет отказалась от макияжа, позволив поклонникам восхититься ее естественной красотой. При этом фанаты блондинки отметили, что Пэлтроу, которой в нынешнем году исполнится 46 лет, по-прежнему может похвастаться отсутствием возрастных изменений кожи.

Примечательно, что новый супруг американки остался в Лос-Анджелесе, но голливудская актриса планирует вернуться в Соединенные Штаты уже через несколько дней. Также Гвинет продолжит работу над съемками нового фильма.

Напомним, весной нынешнего года состоялась премьера кинокартины «Мстители: Война бесконечности», в которой Пэлтроу исполнила одну из главных ролей. При этом создатели сумели заработать около 2,046 миллиардов долларов, что стало рекордом по кассовым сборам.

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Однако 45-летняя американка не намерена прекращать карьеру. Кроме того знаменитая блондинка не исключает, что в дальнейшем предстанет, в образе режиссера. Известно, что ранее Анджелина Джоли заявила о прекращении актерской карьеры. Тем не менее, сейчас многодетная мать уже занимается созданием второй части популярного кинофильма «Малефисента».

Известную актрису заметили с бывшим мужем
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 Теги: Гвинет Пэлтроу, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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