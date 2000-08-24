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Известную актрису заметили с бывшим мужем
Гвинет Пэлтроу показала фотографию на фоне дома бывшего супруга.
Не так давно голливудская актриса вышла замуж во второй раз. Сейчас Гвинет Пэлтроу постоянно проживает в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, звезда телеэкранов регулярно встречается с первым мужем. Сейчас знаменитая блондинка продолжает наслаждаться последними летними днями, будучи в компании 2-х наследников и экс-возлюбленного. При этом звезда кинофильма «Железный человек» уже опубликовала трогательный снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, сделанный на территории лондонского особняка бывшего избранника. На нем легендарная актриса позировала на фоне сада, сидя в беседке с бокалом мартини.
Кроме того Гвинет отказалась от макияжа, позволив поклонникам восхититься ее естественной красотой. При этом фанаты блондинки отметили, что Пэлтроу, которой в нынешнем году исполнится 46 лет, по-прежнему может похвастаться отсутствием возрастных изменений кожи.
Примечательно, что новый супруг американки остался в Лос-Анджелесе, но голливудская актриса планирует вернуться в Соединенные Штаты уже через несколько дней. Также Гвинет продолжит работу над съемками нового фильма.
Напомним, весной нынешнего года состоялась премьера кинокартины «Мстители: Война бесконечности», в которой Пэлтроу исполнила одну из главных ролей. При этом создатели сумели заработать около 2,046 миллиардов долларов, что стало рекордом по кассовым сборам.
Читайте также: Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой
Однако 45-летняя американка не намерена прекращать карьеру. Кроме того знаменитая блондинка не исключает, что в дальнейшем предстанет, в образе режиссера. Известно, что ранее Анджелина Джоли заявила о прекращении актерской карьеры. Тем не менее, сейчас многодетная мать уже занимается созданием второй части популярного кинофильма «Малефисента».
Не так давно голливудская актриса вышла замуж во второй раз. Сейчас Гвинет Пэлтроу постоянно проживает в Лос-Анджелесе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, звезда телеэкранов регулярно встречается с первым мужем. Сейчас знаменитая блондинка продолжает наслаждаться последними летними днями, будучи в компании 2-х наследников и экс-возлюбленного. При этом звезда кинофильма «Железный человек» уже опубликовала трогательный снимок на своей странице в социальной сети Инстаграм, сделанный на территории лондонского особняка бывшего избранника. На нем легендарная актриса позировала на фоне сада, сидя в беседке с бокалом мартини.
Кроме того Гвинет отказалась от макияжа, позволив поклонникам восхититься ее естественной красотой. При этом фанаты блондинки отметили, что Пэлтроу, которой в нынешнем году исполнится 46 лет, по-прежнему может похвастаться отсутствием возрастных изменений кожи.
Примечательно, что новый супруг американки остался в Лос-Анджелесе, но голливудская актриса планирует вернуться в Соединенные Штаты уже через несколько дней. Также Гвинет продолжит работу над съемками нового фильма.
Напомним, весной нынешнего года состоялась премьера кинокартины «Мстители: Война бесконечности», в которой Пэлтроу исполнила одну из главных ролей. При этом создатели сумели заработать около 2,046 миллиардов долларов, что стало рекордом по кассовым сборам.
Читайте также: Сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой
Однако 45-летняя американка не намерена прекращать карьеру. Кроме того знаменитая блондинка не исключает, что в дальнейшем предстанет, в образе режиссера. Известно, что ранее Анджелина Джоли заявила о прекращении актерской карьеры. Тем не менее, сейчас многодетная мать уже занимается созданием второй части популярного кинофильма «Малефисента».
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