Раздел: Культура
Известная украинская ведущая похвасталась пышной грудью
Звезда примерила кокетливое платье.
Модное летнее платье насыщенного горчичного цвета выглядит восхитительно на Ольге Цибульской.
Фотографией образа звезда поделилась на страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Под фото, на котором Оля демонстрирует не только стильный образ, но также пикантное декольте, Цибульская разместила пост о пластике.
"Вірю НЕ вірю. Граємо?))))
Якось розказала чоловіку, що хочу збільшити груди. Він сказав: "Добре, але якщо плачу я, то і робим так як мені хочеться - НА СПИНІ!
Читайте также: Известная украинская певица восхитила пышной грудью в купальнике
" І раптом я.... перехотіла. Правда чи брехня?"
Модное летнее платье насыщенного горчичного цвета выглядит восхитительно на Ольге Цибульской.
Фотографией образа звезда поделилась на страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Под фото, на котором Оля демонстрирует не только стильный образ, но также пикантное декольте, Цибульская разместила пост о пластике.
"Вірю НЕ вірю. Граємо?))))
Якось розказала чоловіку, що хочу збільшити груди. Він сказав: "Добре, але якщо плачу я, то і робим так як мені хочеться - НА СПИНІ!
Читайте также: Известная украинская певица восхитила пышной грудью в купальнике
" І раптом я.... перехотіла. Правда чи брехня?"
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