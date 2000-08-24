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Раздел: Культура  
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Известная украинская ведущая похвасталась пышной грудью

Известная украинская ведущая похвасталась пышной грудьюЗвезда примерила кокетливое платье.

Модное летнее платье насыщенного горчичного цвета выглядит восхитительно на Ольге Цибульской.

Фотографией образа звезда поделилась на страничке в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Под фото, на котором Оля демонстрирует не только стильный образ, но также пикантное декольте, Цибульская разместила пост о пластике.

"Вірю НЕ вірю. Граємо?))))

Якось розказала чоловіку, що хочу збільшити груди. Він сказав: "Добре, але якщо плачу я, то і робим так як мені хочеться - НА СПИНІ!

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Известная украинская ведущая похвасталась пышной грудью
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 Теги: Ольга Цибульская, модный наряд

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Сегодня, 09:49 » Автор: Ирина Шевченко
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