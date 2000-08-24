Раздел: Культура
Стало известно имя нового героя шоу "Холостяк"
Девятым Холостяком стал известный теле- и радиоведущий.
Если вы все еще ждете от Анны Калины такого же роскошного Холостяка, как Иракли Макацария, то вы, наверное, жуткий оптимист. Едва украинки успели отойти от «сверхромантичного» Рождена, как проект объявил нового «самого желанного мужчину весны».
Им стал 30-летний ведущий канала М1, радиостанции «Русское Радио Украина» и главный редактор XXL (Украина) Никита Добрынин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Медианяня.
– Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе, – рассказывает Добрынин. – Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте.
Директор ТО Анна Калина утверждает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал героем романтического реалити СТБ.
– В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект - нашим зрителям, – говорит Анна. – Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение «Телепортал»). Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Значит, мы смотрим со зрителями в одном направлении, что меня и команду, конечно же, очень радует. Стильный, обходительный, образованный, внимательный – это точно о нашем Холостяке. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело точно не оставит равнодушной ни одну девушку. К слову, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях.
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Зато другие лица шоу остаются неизменными – сам проект будет вести Григорий Решетник, а пост-шоу – Роза Аль-Намри.
Если вы все еще ждете от Анны Калины такого же роскошного Холостяка, как Иракли Макацария, то вы, наверное, жуткий оптимист. Едва украинки успели отойти от «сверхромантичного» Рождена, как проект объявил нового «самого желанного мужчину весны».
Им стал 30-летний ведущий канала М1, радиостанции «Русское Радио Украина» и главный редактор XXL (Украина) Никита Добрынин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Медианяня.
– Моя жизнь достаточно динамична и насыщенна, поэтому дом для меня является некой крепостью, в которую хочется возвращаться, где мне и моей девушке должно быть спокойно и уютно вместе, – рассказывает Добрынин. – Я тот мужчина, который всегда будет любить свою жену чуть-чуть больше, чем наших детей. На своем примере я готов показать, что за любовь и отношения стоит бороться, и я искренне надеюсь, что смогу встретить свою половину на этом проекте.
Директор ТО Анна Калина утверждает, что Никита Добрынин – первый Холостяк, который понравился телезрителям еще до того, как официально стал героем романтического реалити СТБ.
– В этом году мы впервые дали возможность предложить имя нового Холостяка тем, для кого создаем этот проект - нашим зрителям, – говорит Анна. – Весь июнь они озвучивали свои предпочтения и голосовали на официальных страницах канала (сайт СТБ, соцсети и приложение «Телепортал»). Нам приятно, что выбор зрителей (а имя Никиты звучало в комментариях чаще всего) абсолютно совпадает с нашим. Значит, мы смотрим со зрителями в одном направлении, что меня и команду, конечно же, очень радует. Стильный, обходительный, образованный, внимательный – это точно о нашем Холостяке. В нем чувствуется достойное воспитание и мужская зрелость. Идеальное спортивное тело точно не оставит равнодушной ни одну девушку. К слову, нашим участницам в этом сезоне будет особенно нелегко завоевать Холостяка, ведь за плечами у Никиты уже есть опыт официального брака и точное понимание того, что именно он ищет в долгосрочных отношениях.
Читайте также: «Холостяк» Черкасов встречается со знойной певицей
Зато другие лица шоу остаются неизменными – сам проект будет вести Григорий Решетник, а пост-шоу – Роза Аль-Намри.
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