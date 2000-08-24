Раздел: Культура
48-летняя Мэрайя Кэри удивила фигурой в прозрачном платье
Артистка худеет на глазах.
Американская певица Мэрайя Кэри, которая в конце ноября отрезала часть желудка ради похудения, с гордостью демонстрирует свои новые формы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На странице в Instagram звезда выложила фотографию, где изображена в полупрозрачном наряде, которое подчеркнуло ее фигуру.
Похоже, проведенная операция дала свой результат, однако есть еще нечто, что помогло Мэрайе привести тело к желаемому весу.
"Мэрайя любит копченого лосося и каперсы, поэтому она ест много белка, но секрет ее успеха в том, что она практически полностью убрала из рациона сахар. Она отказалась от углеводов, хлеба, шоколада, сладостей, но если ей очень хочется, то съедает немного фруктов или ягод, например, чернику или манго. Основу ее меню составляют овощи", - рассказал инсайдер, приближенный к Кэри.
Также источник поведал, что у певицы есть слабость в виде вина.
Читайте также: Мэрайя Кэри удивила поклонников нелепым нарядом
"Она нет-нет выпивает бокал красного или белого в конце тяжелого дня, и похоже, что этого она никогда не изменит ", - прокомментировал источник.
Американская певица Мэрайя Кэри, которая в конце ноября отрезала часть желудка ради похудения, с гордостью демонстрирует свои новые формы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
На странице в Instagram звезда выложила фотографию, где изображена в полупрозрачном наряде, которое подчеркнуло ее фигуру.
Похоже, проведенная операция дала свой результат, однако есть еще нечто, что помогло Мэрайе привести тело к желаемому весу.
"Мэрайя любит копченого лосося и каперсы, поэтому она ест много белка, но секрет ее успеха в том, что она практически полностью убрала из рациона сахар. Она отказалась от углеводов, хлеба, шоколада, сладостей, но если ей очень хочется, то съедает немного фруктов или ягод, например, чернику или манго. Основу ее меню составляют овощи", - рассказал инсайдер, приближенный к Кэри.
Также источник поведал, что у певицы есть слабость в виде вина.
Читайте также: Мэрайя Кэри удивила поклонников нелепым нарядом
"Она нет-нет выпивает бокал красного или белого в конце тяжелого дня, и похоже, что этого она никогда не изменит ", - прокомментировал источник.
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