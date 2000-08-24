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Раздел: Культура  
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60-летняя Мадонна не постеснялась раздеться перед камерой

60-летняя Мадонна не постеснялась раздеться перед камеройЗвезда опубликовала пикантное селфи в нижнем белье.

Летом Мадонне исполнилось 60 лет, однако это вовсе не значит, что певица перестала публиковать провокационные фотографии в соцсети.

Наоборот, кажется, что звезда делает это как никогда часто, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Она запостила в Instagram пикантный снимок, на котором позирует в кружевном нижнем белье. Журналисты из британского издания MailOnline даже посчитали, что кадр слишком откровенный, поэтому интимные места Мадонны "прикрыли" квадратом. На первый взгляд кажется, что тело певицы покрыто сосудистой сеткой (или странными темными пятнами), однако все дело в "дымном" зеркале со специфическим рисунком.

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Многие пользователи сети восхитились прекрасной спортивной фигурой знаменитости и в комментарях к посту спросили, как ей удалось сохранить стройность. Певица, которая родила двоих детей, признается, что у нее нет особого секрета, как оставаться в форме.
Ее метод - большое количество занятий в зале. Мадонна делает силовые и кардиоупражнения, посещает йогу и пилатес. Всего занятия спортом занимают у нее два часа в день.

60-летняя Мадонна не постеснялась раздеться перед камерой
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 Теги: Мадонна, в нижнем белье

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Сегодня, 14:32 » Автор: Ирина Шевченко
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