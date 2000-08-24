Оксана Марченко "засветилась" в объятиях известного танцора

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Одна из самых востребованных телеведущих Украины Оксана Марченко на днях познакомила своих многочисленных поклонников с еще одним членом своей семьи. Как многим известно, популярная телеведущая обожает домашних животных, именно поэтому каждый вечер, когда она возвращается со съемок, ее встречает не только ее любимый супруг –