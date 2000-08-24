Раздел: Культура
Оксана Марченко "засветилась" в объятиях известного танцора
Звезда удивила нежным постом о своем партнере на шоу.
Участие Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем не только среди поклонников, но даже среди ее именитых коллег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Как бы там ни было, сама Марченко сосредоточена исключительно на работе над собой, активных тренировках и поддержке близких, в частности, своего партнера Дмитрия Чаплина. К слову, именно последнему Оксана посвятила неожиданно нежный пост, в котором призналась, что согласилась на участие в проекте лишь благодаря вере в нее Дмитрия:
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"Впервые мы увиделись в кафе. Без лишних слов я поздоровалась и с серьезным видом заявила: "Дима, я пока не знаю, соглашаться мне на эту авантюру или нет. Все зависит от тебя». А еще добавила, что я трусиха, но использовала очень нелитературное слово.
Потом мы поехали в зал и он танцевал, а я пыталась двигаться. Потом были изнурительные репетиции, и еще, и еще. Но он оказался очень мужественным и стойким парнем. И, хотя мы говорим на одном языке, он каждый день учит меня говорить еще на одном. А мне пока говорить на нем все так же сложно. Но главное, после первой репетиции он сказал, что верит в меня и поэтому я буду учиться еще и еще. И вот теперь, после первого эфира, я рада, что могу изменить фразу, с которой началось наше знакомство. Дмитрий Чаплин, раз мы согласились на эту авантюру, то теперь все зависит только от нас! И спасибо тебе за твою веру!"
Участие Оксаны Марченко в шоу "Танці з зірками" до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем не только среди поклонников, но даже среди ее именитых коллег.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.
Как бы там ни было, сама Марченко сосредоточена исключительно на работе над собой, активных тренировках и поддержке близких, в частности, своего партнера Дмитрия Чаплина. К слову, именно последнему Оксана посвятила неожиданно нежный пост, в котором призналась, что согласилась на участие в проекте лишь благодаря вере в нее Дмитрия:
Читайте также: Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости
"Впервые мы увиделись в кафе. Без лишних слов я поздоровалась и с серьезным видом заявила: "Дима, я пока не знаю, соглашаться мне на эту авантюру или нет. Все зависит от тебя». А еще добавила, что я трусиха, но использовала очень нелитературное слово.
Потом мы поехали в зал и он танцевал, а я пыталась двигаться. Потом были изнурительные репетиции, и еще, и еще. Но он оказался очень мужественным и стойким парнем. И, хотя мы говорим на одном языке, он каждый день учит меня говорить еще на одном. А мне пока говорить на нем все так же сложно. Но главное, после первой репетиции он сказал, что верит в меня и поэтому я буду учиться еще и еще. И вот теперь, после первого эфира, я рада, что могу изменить фразу, с которой началось наше знакомство. Дмитрий Чаплин, раз мы согласились на эту авантюру, то теперь все зависит только от нас! И спасибо тебе за твою веру!"
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