Раздел: Культура
Катя Осадчая удивила оригинальным нарядом
Ведущая сходила в кинотеатр в кружевном платье.
Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера трагикомедии с Хоакином Фениксом и Руни Марой "Не волнуйся, он далеко не уйдет" режиссера Гаса Ван Сента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Первыми увидели ленту Катя Осадчая, Анна Добрыднева, фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров с женой Ольгой Шуровой, Даша Коломиец, Алена Мусиенко, Лавика, Вова Борисенко, Yuko, Сальто Назад, Алексей Залевский и другие.
Катя Осадчая предстала перед камерами в белом кружевном платье с джинсовым корсетом и с завязанным на голове пестрым платком.
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Ее элегантный образ дополнили экстравагантные оранжевые серьги и естественный макияж.
Вчера в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера трагикомедии с Хоакином Фениксом и Руни Марой "Не волнуйся, он далеко не уйдет" режиссера Гаса Ван Сента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Первыми увидели ленту Катя Осадчая, Анна Добрыднева, фронтмен группы Pianoбой Дмитрий Шуров с женой Ольгой Шуровой, Даша Коломиец, Алена Мусиенко, Лавика, Вова Борисенко, Yuko, Сальто Назад, Алексей Залевский и другие.
Катя Осадчая предстала перед камерами в белом кружевном платье с джинсовым корсетом и с завязанным на голове пестрым платком.
Читайте также: Катя Осадчая показала, на что променяла туфли и шляпки
Ее элегантный образ дополнили экстравагантные оранжевые серьги и естественный макияж.
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