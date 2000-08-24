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Раздел: Культура  
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Названа причина смерти Иосифа Кобзона

Названа причина смерти Иосифа КобзонаУ него было онкологическое заболевание.

Советский и российский певец Иосиф Кобзон умер вследствие того, что у него прогрессировал рак – он имел уже четвертую стадию этой болезни.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

24 канал сообщал, что днем 30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон. Отмечалось, что похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Как рассказал Михаил Давчилов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, где лечился певец, причиной его смерти стало прогрессирование рака, передает информационное агентство "РИА Новости".

"У него было онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", – подчеркнул медик.

В то же время он добавил, что Кобзону делали операцию в Германии, а после этого тот приехал лечиться в Россию, где на протяжении многих лет проходил химиотерапию.

"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", – говорит Давыдов.

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К слову, впервые громко о проблемах со здоровьем Кобзона заговорили в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого исполнитель перенес несколько операций и курсов химиотерапии. 20 июля 2018 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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 Теги: Иосиф Кобзон, смерть

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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