Названа причина смерти Иосифа Кобзона

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Артист недавно перенес несколько серьезных операций и еще не восстановил силы после них. Несколько лет назад у Иосифа Давыдовича Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. Артист перенес сложные операции и, несмотря ни на что, настойчиво борется за жизнь.