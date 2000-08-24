Раздел: Культура
Названа причина смерти Иосифа Кобзона
У него было онкологическое заболевание.
Советский и российский певец Иосиф Кобзон умер вследствие того, что у него прогрессировал рак – он имел уже четвертую стадию этой болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
24 канал сообщал, что днем 30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон. Отмечалось, что похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.
Как рассказал Михаил Давчилов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, где лечился певец, причиной его смерти стало прогрессирование рака, передает информационное агентство "РИА Новости".
"У него было онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", – подчеркнул медик.
В то же время он добавил, что Кобзону делали операцию в Германии, а после этого тот приехал лечиться в Россию, где на протяжении многих лет проходил химиотерапию.
"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", – говорит Давыдов.
Читайте также: Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентр
К слову, впервые громко о проблемах со здоровьем Кобзона заговорили в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого исполнитель перенес несколько операций и курсов химиотерапии. 20 июля 2018 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Советский и российский певец Иосиф Кобзон умер вследствие того, что у него прогрессировал рак – он имел уже четвертую стадию этой болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
24 канал сообщал, что днем 30 августа на 81 году жизни умер Иосиф Кобзон. Отмечалось, что похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.
Как рассказал Михаил Давчилов, бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, где лечился певец, причиной его смерти стало прогрессирование рака, передает информационное агентство "РИА Новости".
"У него было онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", – подчеркнул медик.
В то же время он добавил, что Кобзону делали операцию в Германии, а после этого тот приехал лечиться в Россию, где на протяжении многих лет проходил химиотерапию.
"Она работала, болезнь отступала, он ездил на гастроли", – говорит Давыдов.
Читайте также: Иосифа Кобзона госпитализировали в онкоцентр
К слову, впервые громко о проблемах со здоровьем Кобзона заговорили в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого исполнитель перенес несколько операций и курсов химиотерапии. 20 июля 2018 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
3185
0
Также советуем посмотреть
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
- «Санта-Барбара» отдыхает: украинец подделал паспорт, чтобы жениться еще на одной
- Вячеслав Володин в стране дураков
- Сеть в восторге от реакции собаки, которую забрали из приюта
- В Швеции обезьяна сбежала из зоопарка ради фасфуда
- Привлечение Минфина породило бурю дискуссий
- Стало известно, сколько людей пропало без вести за время войны на Донбассе
- Условия сделки с Москвой
- Жительница Хорватии вместо щенков случайно приютила шакалов
- ВМС Украины выполнили боевые стрельбы
- Кризис «ДБР»: что произошло
- Это двойник: россияне усомнились в «подлинности» Медведева
- Последствия детонации мин на охваченных пожаром полях Донбасса
- На Донбассе прошли массовые задержания
- Разрыв договора о дружбе с РФ: своевременное решение
- Все в небо: каждый 50-й пассажир самолета нашел любовь на борту
- В Луганской области на кладбище обнаружили тайник с боеприпасами
- Американец прославился на весь мир, оригинально проучив сына
- Путин доигрался
- В Донбассе действуют новые правила перевозки детей на оккупированную территорию
- С начала ООС на Донбассе задержали 39 боевиков
Оставьте свой комментарий