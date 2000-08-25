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Раздел: Культура  
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Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала безвкусный образ

Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала безвкусный образПопулярная видеоблогер и телеведущая Настя Ивлеева опубликовала новый фотоснимок для своих подписчиков Инстаграм.

На фотографии, звезда запечатлена вместе с пачкой чипсов в стильном наряде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Короткие спортивные шорты, Настя прикрывает брутальной кожаной курткой. Её обувь ещё больше контрастирует с одеждой. Яркие разноцветные кроссовки сложно выглядят не очень гармонично на общем фоне.

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Также, знаменитость не так давно стала сотрудничать с производителем чипсов «Lays». Настя рекомендует своим подписчикам их продукцию, отмечая что с ними эмоции становятся ещё более яркими.

Ведущая "Орла и Решки" продемонстрировала безвкусный образ
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 Теги: Орел и Решка, Ивлеева

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Сегодня, 01:15 » Автор: Татьяна Ларина
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