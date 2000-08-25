Раздел: Культура
Жанна Бадоева рассказала, почему ждет осень
Известно, что звезда около пяти лет проживает в Италии
Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева написала в своем микроблоге о том, что с нетерпением ждет конца сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива пояснила: «В Италии лето официально заканчивается 21 сентября!!! Поэтому ещё не скоро тут станет прохладно, хотя я очень жду эту прохладу».
Известно, что уже около пяти она проживает в Италии вместе с детьми и вторым супругом – бизнесменом Василием Мельничиным.
Читайте также: Жанна Бадоева рассказала о своей исторической родине
Знаменитость иллюстрировала свой пост эффектным летним фото, сделанным во время морской прогулки на катере.
Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева написала в своем микроблоге о том, что с нетерпением ждет конца сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Теледива пояснила: «В Италии лето официально заканчивается 21 сентября!!! Поэтому ещё не скоро тут станет прохладно, хотя я очень жду эту прохладу».
Известно, что уже около пяти она проживает в Италии вместе с детьми и вторым супругом – бизнесменом Василием Мельничиным.
Читайте также: Жанна Бадоева рассказала о своей исторической родине
Знаменитость иллюстрировала свой пост эффектным летним фото, сделанным во время морской прогулки на катере.
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