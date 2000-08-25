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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева рассказала, почему ждет осень

Жанна Бадоева рассказала, почему ждет осеньИзвестно, что звезда около пяти лет проживает в Италии

Известная телеведущая и путешественница Жанна Бадоева написала в своем микроблоге о том, что с нетерпением ждет конца сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Теледива пояснила: «В Италии лето официально заканчивается 21 сентября!!! Поэтому ещё не скоро тут станет прохладно, хотя я очень жду эту прохладу».

Известно, что уже около пяти она проживает в Италии вместе с детьми и вторым супругом – бизнесменом Василием Мельничиным.

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Знаменитость иллюстрировала свой пост эффектным летним фото, сделанным во время морской прогулки на катере.

Жанна Бадоева рассказала, почему ждет осень
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 Теги: Жанна Бадоева, осень

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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