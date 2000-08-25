Раздел: Культура
Настя Каменских запустила масштабный интернет-проект
"Я решила поделиться своими секретами и показать каждой, что все возможно"
NK|Настя Каменских, которая является ярким примером успеха, таланта, вдохновения и мотивации, стала амбассадором грандиозного социального инстачелленджа #obіцяюза100днів, передает Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
Уже не первый год за результатами и достижениями Насти следят во всех уголках мира. Запустив такой масштабный интернет-проект, она вдохновит участниц реализовывать поставленные цели. Благодаря Насте и ее поддержке девушки достигнут позитивных изменений, так как реализуют мечты и планы, на которые давно не решались. Вера и советы невероятной NК станут для них помощником в этом.
NK вдохновит участниц челленджа на победу личным примером - она достигла важных профессиональных высот и завоевала любовь публики. Артистка регулярно получает всевозможные награды, ее треки находятся в топе музыкальных чартов, и на этом она не останавливается.
Я часто получаю сообщения благодарности от людей, которым помогла изменить жизнь, вдохновила на перемены моим NKblog в Youtube и Insta, зарядила позитивом своих песен. И часто эти люди спрашивают: откуда у меня столько сил и энергии. Я ставила перед собой разные цели: стать популярной певицей, радовать поклонников своей музыкой, похудеть, запустить успешный бренд спортивной одежды NKsport. И, несмотря на то, что у меня все это получилось, я продолжаю работать над покорением новых вершин. В этом проекте я решила поделиться своими секретами и показать каждой, что все возможно. Я очень рада, что философия NK – вдохновлять, мотивировать, достигать поставленных целей и идти вперед – близка брендам с многолетней историей!
Присоединяйся к #obіцяюза100днів! В течение 100 дней – с 1 сентября по 9 декабря 2018 размести на своей Instagram-странице пост-обещание со своими целями с хештегом кампании и начни действовать. Любая смелая задача, связанная с активным образом жизни, является такой целью: от покорения гор до поперечного шпагата. Главное, бросить вызов самой себе и верить в себя.
В чем суть:
поставь перед собой цели на 100 дней;
размести пост об этом с хэштегом #obіцяюЗа100днів;
начни действовать и расскажи, как ты двигаешься к своей цели.
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Настя Каменских возглавила кампанию и будет следить за успехами девушек, которые присоединились к челленджу. Ежедневно будут разыгрываться поощрительные подарки, еженедельно участницы будут награждаться призом за свои достижения на пути к поставленной цели, ежемесячно получат шанс выиграть сертификат номиналом 5000 грн на исполнение поставленной цели, а главным призом проекта станет поездка в Германию на Новый год.
NK|Настя Каменских, которая является ярким примером успеха, таланта, вдохновения и мотивации, стала амбассадором грандиозного социального инстачелленджа #obіцяюза100днів, передает Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
Уже не первый год за результатами и достижениями Насти следят во всех уголках мира. Запустив такой масштабный интернет-проект, она вдохновит участниц реализовывать поставленные цели. Благодаря Насте и ее поддержке девушки достигнут позитивных изменений, так как реализуют мечты и планы, на которые давно не решались. Вера и советы невероятной NК станут для них помощником в этом.
NK вдохновит участниц челленджа на победу личным примером - она достигла важных профессиональных высот и завоевала любовь публики. Артистка регулярно получает всевозможные награды, ее треки находятся в топе музыкальных чартов, и на этом она не останавливается.
Я часто получаю сообщения благодарности от людей, которым помогла изменить жизнь, вдохновила на перемены моим NKblog в Youtube и Insta, зарядила позитивом своих песен. И часто эти люди спрашивают: откуда у меня столько сил и энергии. Я ставила перед собой разные цели: стать популярной певицей, радовать поклонников своей музыкой, похудеть, запустить успешный бренд спортивной одежды NKsport. И, несмотря на то, что у меня все это получилось, я продолжаю работать над покорением новых вершин. В этом проекте я решила поделиться своими секретами и показать каждой, что все возможно. Я очень рада, что философия NK – вдохновлять, мотивировать, достигать поставленных целей и идти вперед – близка брендам с многолетней историей!
Присоединяйся к #obіцяюза100днів! В течение 100 дней – с 1 сентября по 9 декабря 2018 размести на своей Instagram-странице пост-обещание со своими целями с хештегом кампании и начни действовать. Любая смелая задача, связанная с активным образом жизни, является такой целью: от покорения гор до поперечного шпагата. Главное, бросить вызов самой себе и верить в себя.
В чем суть:
поставь перед собой цели на 100 дней;
размести пост об этом с хэштегом #obіцяюЗа100днів;
начни действовать и расскажи, как ты двигаешься к своей цели.
Читайте также: Настя Каменских изменилась до неузнаваемости
Настя Каменских возглавила кампанию и будет следить за успехами девушек, которые присоединились к челленджу. Ежедневно будут разыгрываться поощрительные подарки, еженедельно участницы будут награждаться призом за свои достижения на пути к поставленной цели, ежемесячно получат шанс выиграть сертификат номиналом 5000 грн на исполнение поставленной цели, а главным призом проекта станет поездка в Германию на Новый год.
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