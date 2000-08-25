» » Экс-ведущая "Орла и Решки" получила серьезную травму
Раздел: Культура  
0

Экс-ведущая "Орла и Решки" получила серьезную травму

Экс-ведущая "Орла и Решки" получила серьезную травмуЛеся Никитюк получила травму руки.

Участница шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк получила травму руки.

Об этом она сообщила в Instagram, обнародовав фото, на котором запечатлена с фиксирующей повязкой на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» похвалилась новой прической

"Какая травма, когда у меня 2 млн! Целую каждого", – написала телеведущая.

Экс-ведущая "Орла и Решки" получила серьезную травму
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леся Никитюк, Танцы со звездами

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:53 » Автор: Ирина Шевченко
     1418
     0

Похожие новости по теме

Леся Никитюк получила травму на съемках танцевального шоу Леся Никитюк получила травму на съемках танцевального шоу

Ведущей придется ходить со специальной повязкой.

Ведущая Ведущая "Орла и Решки" показала длинные ноги

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала свои стройные ноги на новых фото.

Экс-ведущая «Орла и Решки» выложила в Сеть пикантный снимок Экс-ведущая «Орла и Решки» выложила в Сеть пикантный снимок

Леся Никитюк опубликовала откровенное фото в майке.

Ведущая Ведущая "Орла и решки" похвалилась стройными ножками

Телеведущая покорила своей красотой.

Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит в бикини Ведущая «Орла и Решки» показала, как выглядит в бикини

Леся Никитюк недавно заметно похудела.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх