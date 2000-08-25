Раздел: Культура
Экс-ведущая "Орла и Решки" получила серьезную травму
Леся Никитюк получила травму руки.
Участница шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк получила травму руки.
Об этом она сообщила в Instagram, обнародовав фото, на котором запечатлена с фиксирующей повязкой на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
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"Какая травма, когда у меня 2 млн! Целую каждого", – написала телеведущая.
Участница шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк получила травму руки.
Об этом она сообщила в Instagram, обнародовав фото, на котором запечатлена с фиксирующей повязкой на руке, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Читайте также: Ведущая «Орла и Решки» похвалилась новой прической
"Какая травма, когда у меня 2 млн! Целую каждого", – написала телеведущая.
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