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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут удивила откровенным декольте

Ольга Фреймут удивила откровенным декольтеВедущая покрасовалась в платье за 15 тысяч гривен.

Телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала эффектный деловой образ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На странице в Instagram украинская знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена в студии своего нового шоу «Оля».

Для съемок Фреймут выбрала платье персикового цвета с бантом от бренда Dsquared2. Наряд как у Ольги стоит 15 тысяч гривен.

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Свой стильный образ ведущая дополнила лаковыми туфлями и золотой подвеской.

Ольга Фреймут удивила откровенным декольте
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 Теги: Ольга Фреймут, стильный образ

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Сегодня, 14:35 » Автор: Ирина Шевченко
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