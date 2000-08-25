Раздел: Культура
Ани Лорак покорила ярким снимком на берегу моря
Появилось фото, как сексуальная Ани Лорак в коралловом платье скромно замечталась на берегу моря
Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала фото без обручального кольца, поделилась с подписчиками новым снимком в длинном коралловом платье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в тексте под фото.
Платье подчеркивает все достоинства фигуры Лорак, так что певица выглядит очень сексуально.
Читайте также: Ани Лорак покрасовалась перед турками в стильной вышиванке
Ее волосы распущены, взгляд прикрытых длинными ресницами глаз скромно направлен под ноги.
Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала фото без обручального кольца, поделилась с подписчиками новым снимком в длинном коралловом платье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в тексте под фото.
Платье подчеркивает все достоинства фигуры Лорак, так что певица выглядит очень сексуально.
Читайте также: Ани Лорак покрасовалась перед турками в стильной вышиванке
Ее волосы распущены, взгляд прикрытых длинными ресницами глаз скромно направлен под ноги.
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