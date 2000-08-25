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Раздел: Культура  
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Ани Лорак покорила ярким снимком на берегу моря

Ани Лорак покорила ярким снимком на берегу моряПоявилось фото, как сексуальная Ани Лорак в коралловом платье скромно замечталась на берегу моря

Певица Ани Лорак, которая недавно опубликовала фото без обручального кольца, поделилась с подписчиками новым снимком в длинном коралловом платье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

"Мысли... Мечты и желания... Какие ваши мечты?", - спросила артистка в тексте под фото.

Платье подчеркивает все достоинства фигуры Лорак, так что певица выглядит очень сексуально.

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Ее волосы распущены, взгляд прикрытых длинными ресницами глаз скромно направлен под ноги.

Ани Лорак покорила ярким снимком на берегу моря
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 Теги: Ани Лорак, море

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Сегодня, 20:23 » Автор: Татьяна Ларина
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