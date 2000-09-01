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Раздел: Культура  
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Канье Уэст может стать холостяком

Канье Уэст может стать холостяком Инсайдер рассказал об угрозах со стороны Ким Кардашьян.

Несмотря на счастливые совместные фотографии в соцсети, в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста не все так гладко.
Ким Кардашьян и Канье Уэст в браке уже четыре года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Со стороны их отношения кажутся идеальными: супруги воспитывают троих детей, поддерживают друг друга на важных мероприятиях и публикуют счастливые фотографии в соцсети. Однако в последнее время в Сети все чаще появляются слухи о предстоящем разводе пары. Якобы Ким надоело, что Канье не умеет сдерживать себя.

По словам инсайдера, Кардашьян часто манипулирует Уэстом с помощью угроз. Так, к примеру, недавно именно звезда заставила мужа извиниться за слова о рабстве темнокожих, которые стали причиной грандиозного скандала.

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"Ким и Канье собираются запустить новое реалити-шоу, поэтому она решила, что он должен публично извиниться за свои слова. Ким уже устала от выходок мужа и заявила, что, если он не начнет ее слушаться, она просто разведется с ним", - рассказал инсайдер.
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 Теги: Ким Кардашьян, Канье Уэст

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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