Раздел: Культура
Канье Уэст может стать холостяком
Инсайдер рассказал об угрозах со стороны Ким Кардашьян.
Несмотря на счастливые совместные фотографии в соцсети, в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста не все так гладко.
Ким Кардашьян и Канье Уэст в браке уже четыре года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Со стороны их отношения кажутся идеальными: супруги воспитывают троих детей, поддерживают друг друга на важных мероприятиях и публикуют счастливые фотографии в соцсети. Однако в последнее время в Сети все чаще появляются слухи о предстоящем разводе пары. Якобы Ким надоело, что Канье не умеет сдерживать себя.
По словам инсайдера, Кардашьян часто манипулирует Уэстом с помощью угроз. Так, к примеру, недавно именно звезда заставила мужа извиниться за слова о рабстве темнокожих, которые стали причиной грандиозного скандала.
Читайте также: Екатерина Варнава сделала смелое признание
"Ким и Канье собираются запустить новое реалити-шоу, поэтому она решила, что он должен публично извиниться за свои слова. Ким уже устала от выходок мужа и заявила, что, если он не начнет ее слушаться, она просто разведется с ним", - рассказал инсайдер.
Несмотря на счастливые совместные фотографии в соцсети, в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста не все так гладко.
Ким Кардашьян и Канье Уэст в браке уже четыре года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Со стороны их отношения кажутся идеальными: супруги воспитывают троих детей, поддерживают друг друга на важных мероприятиях и публикуют счастливые фотографии в соцсети. Однако в последнее время в Сети все чаще появляются слухи о предстоящем разводе пары. Якобы Ким надоело, что Канье не умеет сдерживать себя.
По словам инсайдера, Кардашьян часто манипулирует Уэстом с помощью угроз. Так, к примеру, недавно именно звезда заставила мужа извиниться за слова о рабстве темнокожих, которые стали причиной грандиозного скандала.
Читайте также: Екатерина Варнава сделала смелое признание
"Ким и Канье собираются запустить новое реалити-шоу, поэтому она решила, что он должен публично извиниться за свои слова. Ким уже устала от выходок мужа и заявила, что, если он не начнет ее слушаться, она просто разведется с ним", - рассказал инсайдер.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
395
0
Также советуем посмотреть
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
Оставьте свой комментарий