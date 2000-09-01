Раздел: Культура
Известный актер и певец попал в больницу
Вахтанг Кикабидзе был экстренно госпитализирован.
Легендарный советский и грузинский певец, автор песен, актер и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе попал в больницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, отвечая на вопрос, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона, которого не стало 30 августа, артист ответил: "Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице". Подробностей госпитализации певец не раскрыл.
Отметим, что Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. Тогда грузинский певец отказался принять от своего коллеги российский орден Дружбы.
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Напомним, в одном из недавних интервью Вахтанг Кикабидзе рассказал, что очень обрадовался распаду СССР и считает, что Россия движется в том же направлении. По словам артиста, он и его товарищи праздновали распад Советского Союза.
Легендарный советский и грузинский певец, автор песен, актер и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе попал в больницу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Так, отвечая на вопрос, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона, которого не стало 30 августа, артист ответил: "Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице". Подробностей госпитализации певец не раскрыл.
Отметим, что Кикабидзе и Кобзон поссорились во время российско-грузинского конфликта в 2008 году. Тогда грузинский певец отказался принять от своего коллеги российский орден Дружбы.
Читайте также: Канье Уэст может стать холостяком
Напомним, в одном из недавних интервью Вахтанг Кикабидзе рассказал, что очень обрадовался распаду СССР и считает, что Россия движется в том же направлении. По словам артиста, он и его товарищи праздновали распад Советского Союза.
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