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Раздел: Культура  
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Леди Гага выступила в образе Мэрилин Монро

Леди Гага выступила в образе Мэрилин Монро Артистка выступила на кинофестивале.

Певица Леди Гага и актер Брэдли Купер представили на 75-м ежегодном Венецианском кинофестивале фильм "Звезда родилась", в котором они сыграли главные роли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

На красной дорожке 32-летняя Леди Гага выглядела потрясающе.

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Для выхода звезда выбрала образ в стиле Монро.
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 Теги: Леди Гага, Мэрилин Монро

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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