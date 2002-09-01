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Раздел: Культура  
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Камерон Диас получила оригинальное поздравление от мужа

Камерон Диас получила оригинальное поздравление от мужа Супруг актрисы опубликовал пост с поздравлением в социальной сети.

Одна из самых популярных актрис Голливуда Камерон Диас, кажется, вполне насытилась светской жизнью и вот уже пару лет ведет скрытный образ жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Актриса редко появляется на публике, не делится никакими фото в Instagram и не дает интервью журналистам. Особенно оберегает Диас свою личную жизнь с Бэнджи Мэдденом. А вот супруг Камерон, к слову, порой позволяет себе немного публичности.

Так, вот уже третий год подряд Бэнджи публикует в день рождения актрисы нежные посты, посвященные ей. Искренние, наполненные любовью - слова, о которых мечтает каждая женщина!

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"С днем рождения, крошка. Так много можно написать, я так горжусь тобой, ты особенная. Спасибо тебе за то, что ты мой лучший друг и партнер. То, как ты живешь, какое испытываешь сострадание к миру, сопереживаешь ему, - все это отражается в твоих глазах. Ты вдохновляешь меня на то, чтобы я был самым лучшим мужчиной, каким только можно быть. Ты настоящая. Я благодарен, что я твой. И ты всегда будешь для меня одной-единственной", - написал под совместным фото с любимой супругой Мэдден.
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 Теги: Камерон Диас, фото

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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