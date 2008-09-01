Солист известной группы продемонстрировал на сцене флаг Украины

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Сегодня появилась первая реакция украинской стороны на скандальную выходку музыкантов из группы "Bloodhound Gang". Музыкантов из рок-панк-группы "Bloodhound Gang", басист которой сначала справил нужду на флаг Украины, а потом подтерся российским флагом, могут объявить в Украине персонами нон грата, к слову, это уже сделали в