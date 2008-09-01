Раздел: Культура
Солист известной группы продемонстрировал на сцене флаг Украины
Фронтмен группы Imagine Dragons достал флаг в Киеве.
31 августа в Киев прошел первый в Украине концерт группы Imagine Dragons. Выступление "драконов" на НСК "Олимпийский" собрали огромные толпы фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поклонники группы с криками и возгласами встречали любых музыкантов. Об этом Информатор сообщает с места события.
Фронтмен группы - Дэниел Колтер Рейнольдс, несмотря на прохладную погоду, вышел на сцену только в шортах. Концерт начался с песни Radioactive.
Читайте также: Ариана Гранде объяснилась за неудачную шутку
Во время исполнения хита It’s Time на сцене появился украинский флаг. А зал взорвался эмоциями.
31 августа в Киев прошел первый в Украине концерт группы Imagine Dragons. Выступление "драконов" на НСК "Олимпийский" собрали огромные толпы фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Поклонники группы с криками и возгласами встречали любых музыкантов. Об этом Информатор сообщает с места события.
Фронтмен группы - Дэниел Колтер Рейнольдс, несмотря на прохладную погоду, вышел на сцену только в шортах. Концерт начался с песни Radioactive.
Читайте также: Ариана Гранде объяснилась за неудачную шутку
Во время исполнения хита It’s Time на сцене появился украинский флаг. А зал взорвался эмоциями.
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