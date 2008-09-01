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Раздел: Культура  
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Солист известной группы продемонстрировал на сцене флаг Украины

Солист известной группы продемонстрировал на сцене флаг Украины Фронтмен группы Imagine Dragons достал флаг в Киеве.

31 августа в Киев прошел первый в Украине концерт группы Imagine Dragons. Выступление "драконов" на НСК "Олимпийский" собрали огромные толпы фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Поклонники группы с криками и возгласами встречали любых музыкантов. Об этом Информатор сообщает с места события.

Фронтмен группы - Дэниел Колтер Рейнольдс, несмотря на прохладную погоду, вышел на сцену только в шортах. Концерт начался с песни Radioactive.

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Во время исполнения хита It’s Time на сцене появился украинский флаг. А зал взорвался эмоциями.
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 Теги: Imagine Dragons, флаг Украины

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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