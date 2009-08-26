Раздел: Культура
Настя Каменских поделилась снимком в необычном наряде
Настя Каменских очаровала образом в футуристическом наряде
Настя Каменских позировала на сцене в стильном аутфите в серебристо-черных цветах. Образ Насти показался миксом гламура и футуризма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua
Фотографией со сцены Каменских поделилась на своей страничке в социальной сети. Под фото певица написала:
"Люблю смотреть фото с концертов. В них драйв и энергия! Спасибо, солнечная Одесса, за теплый прием уже четвертый раз за это лето. Рада, что мои треки качают вас. Благодарю вас за любовь и хочу быть с вами в День рождения вашего города.
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Да! Я еду к вам в пятый раз за это лето, потому что не могу без вас жить и хочу поздравить прекрасный город с праздником! Встречаемся 2 сентября, Потемкинская лестница! Люблю вас."
Настя Каменских позировала на сцене в стильном аутфите в серебристо-черных цветах. Образ Насти показался миксом гламура и футуризма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua
Фотографией со сцены Каменских поделилась на своей страничке в социальной сети. Под фото певица написала:
"Люблю смотреть фото с концертов. В них драйв и энергия! Спасибо, солнечная Одесса, за теплый прием уже четвертый раз за это лето. Рада, что мои треки качают вас. Благодарю вас за любовь и хочу быть с вами в День рождения вашего города.
Читайте также: Настя Каменских поделилась снимком с отдыха
Да! Я еду к вам в пятый раз за это лето, потому что не могу без вас жить и хочу поздравить прекрасный город с праздником! Встречаемся 2 сентября, Потемкинская лестница! Люблю вас."
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