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Раздел: Культура  
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Настя Каменских поделилась снимком в необычном наряде

Настя Каменских поделилась снимком в необычном нарядеНастя Каменских очаровала образом в футуристическом наряде

Настя Каменских позировала на сцене в стильном аутфите в серебристо-черных цветах. Образ Насти показался миксом гламура и футуризма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua

Фотографией со сцены Каменских поделилась на своей страничке в социальной сети. Под фото певица написала:

"Люблю смотреть фото с концертов. В них драйв и энергия! Спасибо, солнечная Одесса, за теплый прием уже четвертый раз за это лето. Рада, что мои треки качают вас. Благодарю вас за любовь и хочу быть с вами в День рождения вашего города.

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Да! Я еду к вам в пятый раз за это лето, потому что не могу без вас жить и хочу поздравить прекрасный город с праздником! Встречаемся 2 сентября, Потемкинская лестница! Люблю вас."
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 Теги: Настя Каменских, наряд

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Сегодня, 10:22 » Автор: Татьяна Ларина
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