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Раздел: Культура  
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"Зибрембо": Зеленский изменился до неузнаваемости

"Зибрембо": Зеленский изменился до неузнаваемостиСнимок уже покорил сеть

Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский показал фанатам фото, на котором "как две капли воды" похож на певца Павла Зиброва. Соответствующий снимок он опубликован на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Так, на опубликованном снимке у Зеленского непривычно длинные волосы и роскошные, пышные усы. Это стало причиной того, что фанаты шоумена сравнили его с певцом Павлом Зибровым и наркобароном Паблом Эскобаром.

"Как Павел Зибров в молодости", - сказал пользователь Роман Харасымишын.

"Похожи на Пабло Эскобара", - подчеркнула юзер Дана Новик.

"Вот наш Пабло Эскобар", - сказал юзер Бомбер.

"Владимир Зибровский", - подчеркнула пользователь Оля Лебедева.

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"О боже, это Зибрембо", - сказала пользователь Храмуля.

"Зибрембо": Зеленский изменился до неузнаваемости
"Зибрембо": Зеленский изменился до неузнаваемости
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 Теги: Зеленский, 95-й квартал

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Сегодня, 11:51 » Автор: Татьяна Ларина
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