Раздел: Культура
"Зибрембо": Зеленский изменился до неузнаваемости
Снимок уже покорил сеть
Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский показал фанатам фото, на котором "как две капли воды" похож на певца Павла Зиброва. Соответствующий снимок он опубликован на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, на опубликованном снимке у Зеленского непривычно длинные волосы и роскошные, пышные усы. Это стало причиной того, что фанаты шоумена сравнили его с певцом Павлом Зибровым и наркобароном Паблом Эскобаром.
"Как Павел Зибров в молодости", - сказал пользователь Роман Харасымишын.
"Похожи на Пабло Эскобара", - подчеркнула юзер Дана Новик.
"Вот наш Пабло Эскобар", - сказал юзер Бомбер.
"Владимир Зибровский", - подчеркнула пользователь Оля Лебедева.
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"О боже, это Зибрембо", - сказала пользователь Храмуля.
Популярный украинский шоумен и телеведущий Владимир Зеленский показал фанатам фото, на котором "как две капли воды" похож на певца Павла Зиброва. Соответствующий снимок он опубликован на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Так, на опубликованном снимке у Зеленского непривычно длинные волосы и роскошные, пышные усы. Это стало причиной того, что фанаты шоумена сравнили его с певцом Павлом Зибровым и наркобароном Паблом Эскобаром.
"Как Павел Зибров в молодости", - сказал пользователь Роман Харасымишын.
"Похожи на Пабло Эскобара", - подчеркнула юзер Дана Новик.
"Вот наш Пабло Эскобар", - сказал юзер Бомбер.
"Владимир Зибровский", - подчеркнула пользователь Оля Лебедева.
Читайте также: Джонни Депп изменился до неузнаваемости
"О боже, это Зибрембо", - сказала пользователь Храмуля.
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