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Известная украинская певица показала свою маму

Известная украинская певица показала свою мамуУкраинская певица Анастасия Кочетова впервые опубликовала фото с мамой.

Певица MamaRika активно ведет свой блог в Instagram. Звезда показывает свои насыщенные будни и кадры из яркого отдыха. Теперь впервые артистка показала, как выглядит ее мама, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Анастасия Кочетова сделала соответствующий снимок в столице Польши – Варшаве. MamaRika сделала волшебное селфи, на котором мама целует ее щеку. При этом звезда выглядит счастливой, позируя на одной из площадей польского мегаполиса.

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"Мама!" – лаконично написала MamaRika. Пользователи сети сразу же прокомментировали трогательное фото. Поклонники певицы отметили, что она очень похожа на свою маму.

Известная украинская певица показала свою маму
Известная украинская певица показала свою маму
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 Теги: мама, MamaRika

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Сегодня, 13:37 » Автор: Татьяна Ларина
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