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Раздел: Культура  
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Каменских заинтриговала новыми яркими снимками

Каменских заинтриговала новыми яркими снимкамиФанаты по достоинству оценили новые снимки

Популярная украинская исполнительница и телеведущая Настя Каменских восхитила сеть новыми яркими фото. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

"Не пропусти. Сегодня, в 19:00 старт нового, очень мощного сезона", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что Каменских является одним из тренеров нового сезона программы "Х-фактор". Именно там певица и сделала фото. При этом фанаты девушки "рассыпались в комплиментах" ей в комментариях.

"Сексуальность зашкаливает", - сказал пользователь Николай Элей.

"Очень красивое фото. Ты замечательная", - уточнила юзер Лена Гринко.

"Шикарная леди", - подчеркнул пользователь Максим Евтушенко.

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"Красивая такая", - сказал пользователь Виктор Жекей.

Каменских заинтриговала новыми яркими снимками
Каменских заинтриговала новыми яркими снимками
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 Теги: Настя Каменских, телешоу

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Сегодня, 15:17 » Автор: Татьяна Ларина
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