Раздел: Культура
Каменских заинтриговала новыми яркими снимками
Фанаты по достоинству оценили новые снимки
Популярная украинская исполнительница и телеведущая Настя Каменских восхитила сеть новыми яркими фото. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Не пропусти. Сегодня, в 19:00 старт нового, очень мощного сезона", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что Каменских является одним из тренеров нового сезона программы "Х-фактор". Именно там певица и сделала фото. При этом фанаты девушки "рассыпались в комплиментах" ей в комментариях.
"Сексуальность зашкаливает", - сказал пользователь Николай Элей.
"Очень красивое фото. Ты замечательная", - уточнила юзер Лена Гринко.
"Шикарная леди", - подчеркнул пользователь Максим Евтушенко.
Читайте также: Настя Каменских заинтриговала игривым фото
"Красивая такая", - сказал пользователь Виктор Жекей.
Популярная украинская исполнительница и телеведущая Настя Каменских восхитила сеть новыми яркими фото. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Не пропусти. Сегодня, в 19:00 старт нового, очень мощного сезона", - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что Каменских является одним из тренеров нового сезона программы "Х-фактор". Именно там певица и сделала фото. При этом фанаты девушки "рассыпались в комплиментах" ей в комментариях.
"Сексуальность зашкаливает", - сказал пользователь Николай Элей.
"Очень красивое фото. Ты замечательная", - уточнила юзер Лена Гринко.
"Шикарная леди", - подчеркнул пользователь Максим Евтушенко.
Читайте также: Настя Каменских заинтриговала игривым фото
"Красивая такая", - сказал пользователь Виктор Жекей.
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