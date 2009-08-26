Раздел: Культура
Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыном
Ева Лонгория поделилась трогательными кадрами с проекта, который она курирует
43-летняя Ева Лонгория в июне этого года впервые стала мамой. Ее сын Сантьяго еще совсем маленький, но уже ведет активную социальную жизнь. К примеру, малыш отправился вместе с мамой на съемки сериала, который она продюсирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
Посмотрите, кто пришел на съемочную площадку, - подписала кадр Лонгория.
Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака.
Читайте также: Ева Лонгория показала фото с новорожденным сыном
Отметим, что в настоящее время Лонгория пробует свои силы в качестве исполнительного продюсера нового сериала "Гранд-отель", который будет выходить на канале ABC. Сейчас в Лос-Анджелесе проходят съемки первых серий, а звезда "Отчаянных домохозяек" занята работой и следит за происходящим на площадке процессом, находясь за кадром.
43-летняя Ева Лонгория в июне этого года впервые стала мамой. Ее сын Сантьяго еще совсем маленький, но уже ведет активную социальную жизнь. К примеру, малыш отправился вместе с мамой на съемки сериала, который она продюсирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net
Посмотрите, кто пришел на съемочную площадку, - подписала кадр Лонгория.
Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака.
Читайте также: Ева Лонгория показала фото с новорожденным сыном
Отметим, что в настоящее время Лонгория пробует свои силы в качестве исполнительного продюсера нового сериала "Гранд-отель", который будет выходить на канале ABC. Сейчас в Лос-Анджелесе проходят съемки первых серий, а звезда "Отчаянных домохозяек" занята работой и следит за происходящим на площадке процессом, находясь за кадром.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
209
0
Также советуем посмотреть
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
Оставьте свой комментарий