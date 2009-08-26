» » Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыном
Раздел: Культура  
0

Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыном

Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыномЕва Лонгория поделилась трогательными кадрами с проекта, который она курирует

43-летняя Ева Лонгория в июне этого года впервые стала мамой. Ее сын Сантьяго еще совсем маленький, но уже ведет активную социальную жизнь. К примеру, малыш отправился вместе с мамой на съемки сериала, который она продюсирует, передает Хроника.инфо со ссылкой на glamurchik.tochka.net

Посмотрите, кто пришел на съемочную площадку, - подписала кадр Лонгория.

Отец мальчика - 50-летний бизнесмен Хосе Антонио Бастон, муж актрисы. Для Евы ребенок стал первенцем, а у Хосе уже есть трое детей от предыдущего брака.

Читайте также: Ева Лонгория показала фото с новорожденным сыном

Отметим, что в настоящее время Лонгория пробует свои силы в качестве исполнительного продюсера нового сериала "Гранд-отель", который будет выходить на канале ABC. Сейчас в Лос-Анджелесе проходят съемки первых серий, а звезда "Отчаянных домохозяек" занята работой и следит за происходящим на площадке процессом, находясь за кадром.

Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыном
Ева Лонгория отправилась на работу с двухмесячным сыном
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ева Лонгория, сын

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:20 » Автор: Татьяна Ларина
     209
     0

Похожие новости по теме

Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном Ева Лонгория снялась в фотосессии с маленьким сыном

Ребенок появился на свет 19 июня.

Ева Лонгория снялась в первой фотосессии после родов Ева Лонгория снялась в первой фотосессии после родов

С момента рождения ребенка прошло всего три недели.

Ева Лонгория опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном Ева Лонгория опубликовала трогательное фото с новорожденным сыном

Ева Лонгория с сыном Сантьяго.

Ева Лонгория показала фото с новорожденным сыном Ева Лонгория показала фото с новорожденным сыном

Этим снимком актриса растрогала своих фанатов.

Ева Лонгория рассказала о семейной жизни Ева Лонгория рассказала о семейной жизни

Актриса поделиться своими впечатлениями о первых двух месяцах своего брака

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх