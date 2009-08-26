Популярная актриса стала мамой во второй раз

Пол ребенка супруги не раскрывали.



39-летняя звезда фильма "Ромео + Джульетта" Клэр Дэйнс и её муж, актер Хью Дэнси стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын.



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Счастливое пополнение в семье Клэр Дэйнс и Хью Дэнси произошло еще в понедельник, 27 августа. Известно, что свою беременность актриса успешно скрывала несколько месяцев. Однако в апреле она сама об этом рассказала в эфире "Шоу Говарда Стерна" (The Howard Stern Show), признавшись, что находится на втором триместре. А вот пол ребенка супруги не раскрывали до последнего.



"Я нахожусь уже на втором триместре беременности. Мы давно мечтали о втором ребенке, и это произошло", – рассказывала Клэр.



После родов, на днях, папарацци успели сфотографировать Клэр Дэйнс на улицах Нью-Йорка, пишет Daily Mail.



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Заметим, Клэр Дэйнс и Хью Дэнси в браке уже девять лет. В декабре 2012 года на свет появился их первенец Сайрус.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 39-летняя звезда фильма "Ромео + Джульетта" Клэр Дэйнс и её муж, актер Хью Дэнси стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua Счастливое пополнение в семье Клэр Дэйнс и Хью Дэнси произошло еще в понедельник, 27 августа. Известно, что свою беременность актриса успешно скрывала несколько месяцев. Однако в апреле она сама об этом рассказала в эфире "Шоу Говарда Стерна" (The Howard Stern Show), признавшись, что находится на втором триместре. А вот пол ребенка супруги не раскрывали до последнего."Я нахожусь уже на втором триместре беременности. Мы давно мечтали о втором ребенке, и это произошло", – рассказывала Клэр.После родов, на днях, папарацци успели сфотографировать Клэр Дэйнс на улицах Нью-Йорка, пишет Daily Mail.Заметим, Клэр Дэйнс и Хью Дэнси в браке уже девять лет. В декабре 2012 года на свет появился их первенец Сайрус.



