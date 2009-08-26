Раздел: Культура
Арестованная звезда "Район Мелроуз" получила новые обвинения
Хизер Локлир давно борется с наркотической и алкогольной зависимостями.
Задержанная правоохранителями Хизер Локлир получила новые обвинения. Актриса сериала "Район Мелроуз" напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Полиция задержала актрису Хизер Локлир ночью 24 июня после того, как она в очередной раз набросилась с кулаками на полицейского и работника экстренной медицинской службы, которые пытались ее успокоить. Тогда звезда была очень пьяна и не понимала, что творит.
Как сообщает TMZ, теперь актриса получит новые обвинения по этому делу. Помимо нанесения телесных повреждений, Хизер Локлир предстанет перед судом за вмешательство в работу полиции и два обвинения за нападение на ответчиков.
Сейчас судьи рассмотрели новые обвинения в Верховном суде округа Вентура. Сама Хизер Локлир не появилась перед служителями Фемиды, зато от ее имени выступил адвокат, который передал, что актриса не признает себя виновной по всем обвинениям.
Читайте также: Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото
Впервые она попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства.
Задержанная правоохранителями Хизер Локлир получила новые обвинения. Актриса сериала "Район Мелроуз" напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Полиция задержала актрису Хизер Локлир ночью 24 июня после того, как она в очередной раз набросилась с кулаками на полицейского и работника экстренной медицинской службы, которые пытались ее успокоить. Тогда звезда была очень пьяна и не понимала, что творит.
Как сообщает TMZ, теперь актриса получит новые обвинения по этому делу. Помимо нанесения телесных повреждений, Хизер Локлир предстанет перед судом за вмешательство в работу полиции и два обвинения за нападение на ответчиков.
Сейчас судьи рассмотрели новые обвинения в Верховном суде округа Вентура. Сама Хизер Локлир не появилась перед служителями Фемиды, зато от ее имени выступил адвокат, который передал, что актриса не признает себя виновной по всем обвинениям.
Читайте также: Как сейчас выглядят звезды «Района Мелроуз». Фото
Впервые она попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
326
0
Также советуем посмотреть
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
Оставьте свой комментарий