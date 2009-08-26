Раздел: Культура
Украинская телеведущая похвасталась новым достижением
Поклонники осыпали звезду многочисленными комплиментами.
Знаменитая телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поделилась радостью от того, что на ее страницу в Instagram подписалось 4, 7 миллионов пользователей. Растроганная теледива отметила: «Интересно, если подряд поцеловать каждого в лобик, что произойдёт с губищами?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала фотоснимок, на котором позирует в стильном наряде и с волосами, распущенными в свободную прическу.
Читайте также: Леся Никитюк примерила новый наряд и похвасталась достижением
Поклонники щедро осыпали звезду телеэкрана многочисленными комплиментами и признались, что ее аккаунт вполне заслуженно пользуется такой популярностью у фолловеров.
Знаменитая телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поделилась радостью от того, что на ее страницу в Instagram подписалось 4, 7 миллионов пользователей. Растроганная теледива отметила: «Интересно, если подряд поцеловать каждого в лобик, что произойдёт с губищами?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
В качестве иллюстрации к посту она опубликовала фотоснимок, на котором позирует в стильном наряде и с волосами, распущенными в свободную прическу.
Читайте также: Леся Никитюк примерила новый наряд и похвасталась достижением
Поклонники щедро осыпали звезду телеэкрана многочисленными комплиментами и признались, что ее аккаунт вполне заслуженно пользуется такой популярностью у фолловеров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
402
0
Также советуем посмотреть
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
Оставьте свой комментарий