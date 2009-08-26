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Раздел: Культура  
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Украинская телеведущая похвасталась новым достижением

Украинская телеведущая похвасталась новым достижениемПоклонники осыпали звезду многочисленными комплиментами.

Знаменитая телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поделилась радостью от того, что на ее страницу в Instagram подписалось 4, 7 миллионов пользователей. Растроганная теледива отметила: «Интересно, если подряд поцеловать каждого в лобик, что произойдёт с губищами?».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

В качестве иллюстрации к посту она опубликовала фотоснимок, на котором позирует в стильном наряде и с волосами, распущенными в свободную прическу.

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Поклонники щедро осыпали звезду телеэкрана многочисленными комплиментами и признались, что ее аккаунт вполне заслуженно пользуется такой популярностью у фолловеров.
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 Теги: Украинская телеведущая, достижения

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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