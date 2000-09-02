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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский предстал в стильном аутфите

Виталий Козловский предстал в стильном аутфите Артист опубликовал эффектные кадры.

Признанный романтик украинской эстрады Виталий Козловский порадовал подписчиков своего микроблога интересными фотоснимками.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Артист опубликовал эффектные кадры, на которых запечатлен в стильном наряде светлых тонов в компании стриженного кота.

Певец откровенно признался: «Не знаю, как весело подписать эти фото…». И обратился к фолловерам с просьбой помочь ему придумать оригинальные подписи к снимкам.

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Поклонники активно откликнулись на просьбу исполнителя и в комментариях к посту оставили множество потенциальных названий фотографий.
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 Теги: Виталий Козловский, аутфит

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Вчера, 23:32 » Автор: Едгар Букмирза
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