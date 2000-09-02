Раздел: Культура
В американской больнице умерла известная актриса
Женщине было 86 лет.
В США скончалась актриса Сьюзен Браун. "Звезда "мыльных опер" Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил Фрэнк Валентини исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начала сниматься в 1977 году: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину", - рассказал он.
Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.
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Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".
В США скончалась актриса Сьюзен Браун. "Звезда "мыльных опер" Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Об этом сообщил Фрэнк Валентини исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начала сниматься в 1977 году: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину", - рассказал он.
Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.
Читайте также: Солист известной группы продемонстрировал на сцене флаг Украины
Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".
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