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В американской больнице умерла известная актриса

В американской больнице умерла известная актриса Женщине было 86 лет.

В США скончалась актриса Сьюзен Браун. "Звезда "мыльных опер" Сьюзан Браун умерла в возрасте 86 лет в больнице, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Об этом сообщил Фрэнк Валентини исполнительный продюсер сериала "Главный госпиталь", в котором Браун начала сниматься в 1977 году: "Это очень печальный день в Порт-Чарльзе, прекрасная Сьюзан Браун умерла сегодня. Мои самые искренние соболезнования ее семье и всем тем, кто знал эту необыкновенную женщину", - рассказал он.

Браун также известна по ролям в таких мыльных операх, как "Санта-Барбара" и "Как вращается мир". В "Санта-Барбаре" актриса сыграла Джанет Лейн, мать Виктории Лейн.

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Актерскую карьеру Браун завершила в 2004 году, последний раз снявшись в сериале "Главный госпиталь".
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 Теги: Сьюзен Браун, смерть

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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