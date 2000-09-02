Раздел: Культура
Синди Кроуфорд кривлялась на камеру уличного фотографа
Папарацци засняли гримасу модели.
Синди Кроуфорд стала культовой супермоделью еще в середине 90-х годов прошлого века. Сегодня популярная блондинка все реже выходит на подиум, однако активно развивает карьеру наследников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, длинноногая манекенщица по-прежнему обладает профессиональными навыками. Поэтому знаменитая брюнетка не стесняется внимания назойливых папарацци. Например, вчера звезда подиумов наслаждалась калифорнийским солнцем, выйдя на террасу собственного особняка. Супермодель позировала в элегантном платье в пол актуального цвета хаки, которое выгодно обнажило плечи Кроуфорд, а также акцентировало внимание на ее сногсшибательной фигуре.
Но американке не удалось понежиться под летним солнцем. Ведь Синди начал фотографировать представитель одного из британских изданий. Тем не менее, длинноногая модель не растерялась, а принялась позировать, принимая самые удивительные образы. Кроме того популярная манекенщица удивила фотографа разнообразием гримас. Но не все поклонники разделяют жизнерадостность Кроуфорд.
Не секрет, что ее 16-летняя наследница активно покорят индустрию высокой моды. Несмотря на юный возраст, Кайя Гербер уже подписала контракт с легендарным Карлом Лагерфельдом, а также участвовала в нескольких крупных показах.
Однако многие фанаты беспокоятся о здоровье молодой брюнетки. Ведь наследница многомиллионного состояния буквально тает на глазах. Ежедневно девушка демонстрирует все более стройную фигуру, притом, что вес Гербер не превышает 50-и килограмм.
Читайте также: В американской больнице умерла известная актриса
Почитатели знаменитости утверждают, что Кайя близка к анорексии. Ведь звезда подиумов больше не в силах скрывать торчащие ключицы, коленные чашечки, а также изможденный вид. Но Синди уверена, что излишняя худоба поможет дочери построить успешную карьеру.
Синди Кроуфорд стала культовой супермоделью еще в середине 90-х годов прошлого века. Сегодня популярная блондинка все реже выходит на подиум, однако активно развивает карьеру наследников, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, длинноногая манекенщица по-прежнему обладает профессиональными навыками. Поэтому знаменитая брюнетка не стесняется внимания назойливых папарацци. Например, вчера звезда подиумов наслаждалась калифорнийским солнцем, выйдя на террасу собственного особняка. Супермодель позировала в элегантном платье в пол актуального цвета хаки, которое выгодно обнажило плечи Кроуфорд, а также акцентировало внимание на ее сногсшибательной фигуре.
Но американке не удалось понежиться под летним солнцем. Ведь Синди начал фотографировать представитель одного из британских изданий. Тем не менее, длинноногая модель не растерялась, а принялась позировать, принимая самые удивительные образы. Кроме того популярная манекенщица удивила фотографа разнообразием гримас. Но не все поклонники разделяют жизнерадостность Кроуфорд.
Не секрет, что ее 16-летняя наследница активно покорят индустрию высокой моды. Несмотря на юный возраст, Кайя Гербер уже подписала контракт с легендарным Карлом Лагерфельдом, а также участвовала в нескольких крупных показах.
Однако многие фанаты беспокоятся о здоровье молодой брюнетки. Ведь наследница многомиллионного состояния буквально тает на глазах. Ежедневно девушка демонстрирует все более стройную фигуру, притом, что вес Гербер не превышает 50-и килограмм.
Читайте также: В американской больнице умерла известная актриса
Почитатели знаменитости утверждают, что Кайя близка к анорексии. Ведь звезда подиумов больше не в силах скрывать торчащие ключицы, коленные чашечки, а также изможденный вид. Но Синди уверена, что излишняя худоба поможет дочери построить успешную карьеру.
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