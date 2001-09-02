Раздел: Культура
У Дэниела Крейга родился второй ребенок
Актер находится в браке уже семь лет.
Информация о том, что в семье актеров Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ожидается пополнение, появилась в апреле. Звезда сама рассказала журналистам эту новость и призналась, что пол ребенка для них с мужем будет сюрпризом. Сегодня стало известно, что актриса родила агенту 007 дочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Первыми о пополнении в звездной семье узнали родственники и друзья супругов. По их словам, Дэниел и Рэйчел счастливы после рождения первого общего ребенка.
Отметим, что в Рэйчел Вайс уже есть 11-летний сын от режиссера Даррена Аронофски, а у актера - 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лудони.
Отношения Крейга и Вайс завязались на съемочной площадке в 2010 году, а уже через 6 месяцев после начала романа, актеры тайно поженились.
Читайте также: Синди Кроуфорд кривлялась на камеру уличного фотографа
Супруги, которые с 2011 года находятся в официальном браке, решились на появление общего ребенка только в этом году.
Информация о том, что в семье актеров Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ожидается пополнение, появилась в апреле. Звезда сама рассказала журналистам эту новость и призналась, что пол ребенка для них с мужем будет сюрпризом. Сегодня стало известно, что актриса родила агенту 007 дочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
Первыми о пополнении в звездной семье узнали родственники и друзья супругов. По их словам, Дэниел и Рэйчел счастливы после рождения первого общего ребенка.
Отметим, что в Рэйчел Вайс уже есть 11-летний сын от режиссера Даррена Аронофски, а у актера - 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лудони.
Отношения Крейга и Вайс завязались на съемочной площадке в 2010 году, а уже через 6 месяцев после начала романа, актеры тайно поженились.
Читайте также: Синди Кроуфорд кривлялась на камеру уличного фотографа
Супруги, которые с 2011 года находятся в официальном браке, решились на появление общего ребенка только в этом году.
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