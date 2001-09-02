» » У Дэниела Крейга родился второй ребенок
Раздел: Культура  
0

У Дэниела Крейга родился второй ребенок

У Дэниела Крейга родился второй ребенок Актер находится в браке уже семь лет.

Информация о том, что в семье актеров Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг ожидается пополнение, появилась в апреле. Звезда сама рассказала журналистам эту новость и призналась, что пол ребенка для них с мужем будет сюрпризом. Сегодня стало известно, что актриса родила агенту 007 дочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

Первыми о пополнении в звездной семье узнали родственники и друзья супругов. По их словам, Дэниел и Рэйчел счастливы после рождения первого общего ребенка.

Отметим, что в Рэйчел Вайс уже есть 11-летний сын от режиссера Даррена Аронофски, а у актера - 25-летняя дочь Элла от предыдущего брака с Фионой Лудони.

Отношения Крейга и Вайс завязались на съемочной площадке в 2010 году, а уже через 6 месяцев после начала романа, актеры тайно поженились.

Читайте также: Синди Кроуфорд кривлялась на камеру уличного фотографа

Супруги, которые с 2011 года находятся в официальном браке, решились на появление общего ребенка только в этом году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дэниел Крейг, ребонок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     215
     0

Похожие новости по теме

50-летний 50-летний "Джеймс Бонд" стал отцом

48-летняя Рэйчел Вайс и 50-летний Дэниел Крейг стали родителями

Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом

Супруга актера находится на позднем сроке беременности.

Супруга Дэниела Крэйга ждет ребенка Супруга Дэниела Крэйга ждет ребенка

Это - первый совместный ребенок Крейга и Вайс.

Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Поговаривают, что актер все-таки появится в юбилейной, 25-й Бондиане.

Распалась еще одна голливудская семейная пара Распалась еще одна голливудская семейная пара

О проблемах в семье Дэниела Крейга стало известно ещё полгода назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх