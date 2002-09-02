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Известная молодая модель разработала собственную коллекцию

Известная молодая модель разработала собственную коллекцию Премьерный показ состоялся в США.

16-летняя манекенщица продолжает строить успешную карьеру. Не так давно Кайя Гербер презентовала собственную коллекцию женской одежды, заручившись поддержкой легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. А теперь эксперты прогнозируют, что наследница Синди Кроуфорд может затмить собственную мать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ведь юная брюнетка успела принять участие в ряде показов, прошедших в рамках Недели моды. Но неугомонна Кайя пошла дальше. Вчера звезда подиумов презентовала новую коллекцию одежду, которая разработала вместе с коллегой, а по совместительству родным братом. Торжественная церемония проходила в Лос-Анджелесе. При этом Гербер похвасталась сногсшибательным нарядом.

Длинноногая американка блистала в костюме черного оттенка, который состоял из шортов и укороченного жакета. Кроме того Кайя использовала босоножки на высоких шпильках, декорированные множеством сверкающих камней. Но, несмотря на продуманный и актуальный образ, поклонники манекенщицы выразили опасение.

Ведь супермодель стремительно теряет вес, а в последние дни Гербер отдает предпочтение закрытым нарядам, тщательно скрывая острые ключицы и выпирающие кости грудной клетки. Однако, похоже, ни Синди Кроуфорд, ни брат брюнетки, ни сама Кайя не переживают по поводу шокирующей худобы.

Стоит отметить, что вечеринку юной звезды подиумов посетило немало представителей шоу-бизнеса. В ближайшее время Гербер планирует открыть фирменный магазин в Лос-Анджелесе, а в случае, если бизнес будет успешным, манекенщица намерена представить сеть бутиков.

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Похоже, Кайя мечтает составить конкуренцию 21-летней Кайли Дженнер, которая заработала более 900-миллионов долларов, продавая косметику своего бренда.

Известная молодая модель разработала собственную коллекцию
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 Теги: Кайя Гербер, коллекция

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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