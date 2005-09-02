Раздел: Культура
Надежда Мейхер-Грановская рассказала о паранормальных способностях
Певица видит будущее во снах.
Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица, телеведущая и поэтесса Надежда Мейхер-Грановская призналась, что видит вещие сны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Будучи материалисткой, когда-то я не слишком обращала на них внимание. Но все же совпадений было слишком много, чтобы не признать: природа наделила меня этим даром. Помню, мне было лет 10, и моя мама улетела в Германию покупать машину. И вот снится мне сон: я в деревне, где прожила первые четыре года своей жизни (потом мы переехали в районный центр). Вокруг поля, луга, и по ним разбросаны машины, очень много машин. Я захожу в дом и вижу, что на раскладушке, укрытая черной тканью в цветочек, лежит моя мама ни жива, ни мертва. Я проснулась в большой тревоге, и тут мама как раз перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что она купила машину, припарковалась где-то, ушла ненадолго, а когда вернулась, машины не обнаружила. Обратилась в полицию, а они, чтобы выяснить обстоятельства угона, задержали маму для проверки на три дня. Кстати, машину в итоге так и не нашли", - вспомнила звезда.
По словам Надежды, этот дар усилился, когда она стала мечтать о материнстве.
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"Помню, мне приснилось, что через полгода я забеременею. Так и произошло", - рассказала она.
Бывшая участница группы "ВИА Гра", певица, телеведущая и поэтесса Надежда Мейхер-Грановская призналась, что видит вещие сны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Будучи материалисткой, когда-то я не слишком обращала на них внимание. Но все же совпадений было слишком много, чтобы не признать: природа наделила меня этим даром. Помню, мне было лет 10, и моя мама улетела в Германию покупать машину. И вот снится мне сон: я в деревне, где прожила первые четыре года своей жизни (потом мы переехали в районный центр). Вокруг поля, луга, и по ним разбросаны машины, очень много машин. Я захожу в дом и вижу, что на раскладушке, укрытая черной тканью в цветочек, лежит моя мама ни жива, ни мертва. Я проснулась в большой тревоге, и тут мама как раз перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что она купила машину, припарковалась где-то, ушла ненадолго, а когда вернулась, машины не обнаружила. Обратилась в полицию, а они, чтобы выяснить обстоятельства угона, задержали маму для проверки на три дня. Кстати, машину в итоге так и не нашли", - вспомнила звезда.
По словам Надежды, этот дар усилился, когда она стала мечтать о материнстве.
Читайте также: Известная молодая модель разработала собственную коллекцию
"Помню, мне приснилось, что через полгода я забеременею. Так и произошло", - рассказала она.
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