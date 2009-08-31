Раздел: Культура
Супермодель Victoria's Secret выставила напоказ подтянутые ягодицы
Модель сфотографировалась в бикини.
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.
Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. 25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.
Читайте также: Солистка «ВИА-Гры» уходит из группы и начинает сольную карьеру
Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов. "Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин
Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.
Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. 25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.
Читайте также: Солистка «ВИА-Гры» уходит из группы и начинает сольную карьеру
Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов. "Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин
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