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Раздел: Культура  
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Супермодель Victoria's Secret выставила напоказ подтянутые ягодицы

Супермодель Victoria's Secret выставила напоказ подтянутые ягодицыМодель сфотографировалась в бикини.

Датская модель и "ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер продемонстрировала поклонникам роскошную фигуру.
Новый снимок модель опубликовала на своей странице в Instagram. 25-летняя Жозефин Скривер находится на сказочном греческом острове Сирос, откуда показывает поклонникам волшебные фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В футболке и бикини девушка похвасталась отличной фигурой.

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Также супермодель очаровала сеть красивыми снимками на фоне моря и домов. "Сегодняшний офис. Чувствую, что я до сих пор на отдыхе", – прокомментировала снимок Жозефин

Супермодель Victoria's Secret выставила напоказ подтянутые ягодицы
Супермодель Victoria's Secret выставила напоказ подтянутые ягодицы
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 Теги: Victoria's Secret, модель

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Сегодня, 11:04 » Автор: Анна Мартынова
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