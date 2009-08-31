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Джиджи Хадид восхитила фигурой в черных леггинсах

Джиджи Хадид восхитила фигурой в черных леггинсахДевушка выглядит великолепно.

23-летняя супермодель не так давно восстановила отношения с британским музыкантом Зейном Маликом. Несмотря на временную размолвку, пара уже отметила совместный праздник, в кругу многочисленных родственников поп-исполнителя. Тем не менее, звезда подиумов не упускает выгодных предложений. Поэтому популярная блондинка отправилась на Неделю моды, которая вскоре состоится в Нью-Йорке. Вчера наследницу многомиллионного состояния заметили в аэропорту. Но Джиджи Хадид похвасталась сногсшибательной фигурой и оригинальным аутфитом, несмотря на отсутствие подиума, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Супермодель блистала в леггинсах насыщенного черного цвета, джинсовом жакете светло-голубого оттенка, а также укороченном облегающем топе. Кроме того американка использовала белые кеды, которые выгодно подчеркнули длину ног знаменитости. Как пишет storinka.com.ua, Джиджи не сделала макияж, однако дополнила образ при помощи актуальных солнцезащитных очков. Стоит отметить, что популярная блондинка отказалась от участия в показах, которые прошли в рамках Парижской Недели моды. По информации западных изданий, в этот период времени американка наслаждалась романтической поездкой в Лондон.

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Напомним, что бывший участник музыкального коллектива «One Direction» и манекенщица закрутили роман 2 года назад. Пара тщательно скрывала отношения, однако позже знаменитости стали все чаще посещать светские мероприятия, а также приняли участие в совместных рекламных съемках для нескольких модных брендов. Не секрет, что Зейн Малик исповедует мусульманство, ведь отец артиста – уроженец Пакистана. Поклонники подозревают, что Джиджи сможет отказаться от модельной карьеры, а также принять вероисповедание избранника, если влюбленные заключат брак. Примечательно, что сейчас семья Малика не возражает против откровенных снимков, а также позирования без нижнего белья их потенциальной невесткой. При этом отец Хадид тоже исповедует мусульманство.

Джиджи Хадид восхитила фигурой в черных леггинсах
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 Теги: Джиджи Хадид, фигура

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Сегодня, 13:38 » Автор: Анна Мартынова
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