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Раздел: Культура  
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Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть Кобзона

Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть КобзонаПевица была с ним в ссоре.

В четверг, 30 августа, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон. Артисту было 80 лет. До своего 81-летия он не дожил буквально две недели, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Мы уже писали о всех подробностях смерти Иосифа Кобзона, а также о его состоянии в последний месяц жизни.

Многие знаменитости выразили соболезнования в соцсетях, публикуя фото с Иосифом Кобзоном, а также видео и заметки со своими воспоминаниями.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева несколько дней хранила молчание, но в день похорон певца все-таки решилась высказаться.

"В моем сердце ты останешься таким. Прощай", – подписала архивный снимок певица.

Максим Галкин, муж Аллы Пугачевой, высказал сожаление о смерти Кобзона гораздо раньше – еще 30 августа.

Алла Пугачева впервые прокомментировала смерть Кобзона


"Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон. Человек, олицетворявший на протяжении многих десятилетий нашу эстраду, ставший символом и опорой советской сцены, человек неравнодушной к участи других. Пел всегда, для всех, в песни находил смысл жизни и лекарство от смерти", – написал артист.

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Недавно стало известно, что на прощание с Кобзоном Алла Пугачева приехала вместе с Максимом Галкиным и Кристиной Орбакайте.
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 Теги: Алла Пугачева, Кобзон

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Сегодня, 15:31 » Автор: Анна Мартынова
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