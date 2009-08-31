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Бритни Спирс вышла на сцену в нижнем белье

Бритни Спирс вышла на сцену в нижнем бельеПевица привела свое тело в порядок.

36-летняя блондинка продолжает гастролировать со своим новым шоу «Piece Of Me». Вчера легендарная певица выступила в Великобритании. Тем не менее, Бритни Спирс удивила поклонников не только исполнением полюбившихся хитов, но и откровенными сценическими костюмами. Ведь американка отдала предпочтение эротическим комплектам нижнего белья. Без стеснения, знаменитая мать 2-х детей блистала на сцене, продемонстрировав аппетитные формы, а также, принимая соблазнительные позы. Кроме того Бритни сменила несколько нарядов, украшенные многочисленными камнями, пайетками и блестками, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Стоит отметить, что Спирс позировала в бюстгальтерах, полупрозрачных леггинсах, колготках в мелкую сетку, ботфортах, а также нижнем белье. Кроме того популярная исполнительница всемирно известного хита «Crazy» подчеркнула естественные данные, используя помады насыщенных оттенков, а также тени для век угольно-черного тона. Как пишет storinka.com.ua, фанаты отметили, что американка остается верной своему фирменному образу на протяжении последних 10-и лет. Тем не менее, многие поклонники считают, что страх перед экспериментами не на пользу поп-звезде.

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Ведь в последнее время Бритни регулярно возглавляет список наиболее безвкусно одетых знаменитостей. Популярная блондинка регулярно позирует в облегающих джинсах с низкой посадкой, ковбойских сапогах, а также укороченных топах. При этом подобные аутфиты были популярны в начале 2000-х годов. Однако звезда сцены не намерена прибегать к услугам стилиста. Кроме того, избавившись от нескольких килограмм лишнего веса, легендарная исполнительница все чаще демонстрирует формы. Ведь даже дома Спирс не скрывает стройную фигуру, а предпочитает наряжаться в шелковые халаты, нижнее белье, а также прочие соблазнительные комплекты.

Бритни Спирс вышла на сцену в нижнем белье
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 Теги: Бритни Спирс, нижнее белье

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Сегодня, 16:56 » Автор: Анна Мартынова
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