Раздел: Культура
Бритни Спирс вышла на сцену в нижнем белье
Певица привела свое тело в порядок.
36-летняя блондинка продолжает гастролировать со своим новым шоу «Piece Of Me». Вчера легендарная певица выступила в Великобритании. Тем не менее, Бритни Спирс удивила поклонников не только исполнением полюбившихся хитов, но и откровенными сценическими костюмами. Ведь американка отдала предпочтение эротическим комплектам нижнего белья. Без стеснения, знаменитая мать 2-х детей блистала на сцене, продемонстрировав аппетитные формы, а также, принимая соблазнительные позы. Кроме того Бритни сменила несколько нарядов, украшенные многочисленными камнями, пайетками и блестками, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Стоит отметить, что Спирс позировала в бюстгальтерах, полупрозрачных леггинсах, колготках в мелкую сетку, ботфортах, а также нижнем белье. Кроме того популярная исполнительница всемирно известного хита «Crazy» подчеркнула естественные данные, используя помады насыщенных оттенков, а также тени для век угольно-черного тона. Как пишет storinka.com.ua, фанаты отметили, что американка остается верной своему фирменному образу на протяжении последних 10-и лет. Тем не менее, многие поклонники считают, что страх перед экспериментами не на пользу поп-звезде.
Читайте также: Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве
Ведь в последнее время Бритни регулярно возглавляет список наиболее безвкусно одетых знаменитостей. Популярная блондинка регулярно позирует в облегающих джинсах с низкой посадкой, ковбойских сапогах, а также укороченных топах. При этом подобные аутфиты были популярны в начале 2000-х годов. Однако звезда сцены не намерена прибегать к услугам стилиста. Кроме того, избавившись от нескольких килограмм лишнего веса, легендарная исполнительница все чаще демонстрирует формы. Ведь даже дома Спирс не скрывает стройную фигуру, а предпочитает наряжаться в шелковые халаты, нижнее белье, а также прочие соблазнительные комплекты.
36-летняя блондинка продолжает гастролировать со своим новым шоу «Piece Of Me». Вчера легендарная певица выступила в Великобритании. Тем не менее, Бритни Спирс удивила поклонников не только исполнением полюбившихся хитов, но и откровенными сценическими костюмами. Ведь американка отдала предпочтение эротическим комплектам нижнего белья. Без стеснения, знаменитая мать 2-х детей блистала на сцене, продемонстрировав аппетитные формы, а также, принимая соблазнительные позы. Кроме того Бритни сменила несколько нарядов, украшенные многочисленными камнями, пайетками и блестками, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Стоит отметить, что Спирс позировала в бюстгальтерах, полупрозрачных леггинсах, колготках в мелкую сетку, ботфортах, а также нижнем белье. Кроме того популярная исполнительница всемирно известного хита «Crazy» подчеркнула естественные данные, используя помады насыщенных оттенков, а также тени для век угольно-черного тона. Как пишет storinka.com.ua, фанаты отметили, что американка остается верной своему фирменному образу на протяжении последних 10-и лет. Тем не менее, многие поклонники считают, что страх перед экспериментами не на пользу поп-звезде.
Читайте также: Оля Цибульская показала, как выглядела в детстве
Ведь в последнее время Бритни регулярно возглавляет список наиболее безвкусно одетых знаменитостей. Популярная блондинка регулярно позирует в облегающих джинсах с низкой посадкой, ковбойских сапогах, а также укороченных топах. При этом подобные аутфиты были популярны в начале 2000-х годов. Однако звезда сцены не намерена прибегать к услугам стилиста. Кроме того, избавившись от нескольких килограмм лишнего веса, легендарная исполнительница все чаще демонстрирует формы. Ведь даже дома Спирс не скрывает стройную фигуру, а предпочитает наряжаться в шелковые халаты, нижнее белье, а также прочие соблазнительные комплекты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
841
0
Также советуем посмотреть
- В зоопарке Киева показали, как бегемотиха занимается «фитнесом»
- Конфуз дня: в России изобразили Месси на памятнике советским футболистам
- РосСМИ знатно оконфузились с сюжетом о смерти Захарченко
- Сеть в восторге от медведя, расслабившегося в гамаке
- Уфологи разглядели на Луне странные существа
- Заряд позитива: свежие анекдоты на все случаи жизни
- Спикер МИД РФ насмешила нелепой фоткой с Кобзоном
- В зоне ООС погиб боец ВСУ
- Российский школьник оригинально потроллил Путина
- Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
- Российские бабушки ответили на новые санкции
- В Сети высмеяли новый "рекорд" Крымского моста
- США готовы расширить поставки оружия Украине
- Премьер Британии снова неуклюже станцевала в Африке
- Забавные фотографии с супергероями, помогающими по хозяйству
- Веселые селфи, найденные в соцсетях
- Свежие анекдоты для субботнего настроения
- Смешные картинки, доказывающие, что женщинам нечего стесняться
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
Оставьте свой комментарий