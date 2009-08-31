» » Оля Полякова показала тренировку с дочкой
Раздел: Культура  
0

Оля Полякова показала тренировку с дочкой

Оля Полякова показала тренировку с дочкойПоклонники Оли Поляковой обратили внимание на сходство девочки и певицы.

После критики хейтеров певица Оля Полякова решила показать, как она занимается спортом со своей старшей дочерью Марией. Соответствующие фото появились в блоге артистки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Контраргументом в перепалке с хейтерами стали новые фото Оли Поляковой и ее 13-летней дочери. Красавицы позировали перед камерами в спортивных топах и лосинах, демонстрируя стройную фигуру. Так певица решила показать, что у ее дочери Марии нет проблем с лишним весом.

Фото сразу же получили немало хвалебных комментариев, а поклонники Оли Поляковой обратили внимание на сходство девочки и певицы.

Читайте также: Оля Полякова похвасталась подросшей дочкой-красавицей

Напомним, недавно Оля Полякова выложила совместное фото со своей 13-летней дочерью Марией в купальниках. Звезда хотела похвастаться, насколько они похожи с подростком, однако получила шквал негативных комментариев. Всем хейтерам эмоциональная Оля Полякова записала видео, в котором гневно призвала их отписаться от ее блога.

Оля Полякова показала тренировку с дочкой
Оля Полякова показала тренировку с дочкой




Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оля Полякова, дочка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
     498
     0

Похожие новости по теме

Оля Полякова показала свежее фото со старшей дочерью Оля Полякова показала свежее фото со старшей дочерью

Суперблондинка показала в очередной раз свою "копию".

Оля Полякова показала повзрослевшую дочь Оля Полякова показала повзрослевшую дочь

Суперблондинка выложила в Инстаграм новое фото старшей дочки.

Оля Полякова похвасталась подросшей дочкой-красавицей Оля Полякова похвасталась подросшей дочкой-красавицей

Поклонники не смогли сдержать эмоций и засыпали звезду комплиментами.

Оля Полякова похвасталась фотографией дочери Оля Полякова похвасталась фотографией дочери

Оля Полякова показала, как подросла ее дочь Мария.

Копия звездной мамы: Оля Полякова опубликовала фото старшей дочери Копия звездной мамы: Оля Полякова опубликовала фото старшей дочери

На днях Оля Полякова отпраздновала 11-летие своей старшей дочери Марии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх