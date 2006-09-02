Раздел: Культура
Дэвид Бекхэм опубликовал забавное фото с сыном
Фото набрало больше миллиона лайков.
В день рождения сына Дэвид Бекхэм опубликовал забавное фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Дэвид Бекхэм, похоже, решил, что никто не позаботится о его детях лучше, чем он. Сначала он подстриг дочь Харпер, а теперь футболист помог побриться сыну Ромео.
В 16-й день рождения сына спортсмен разместил забавный черно-белый снимок, а в подписи поздравил мальчика с праздником.
"Не могу поверить, что моему маленькому мальчику исполнилось 16 лет. С днем рождения, большой мальчик, ты особенный. Я сильно тебя люблю!"
Читайте также: Дэвид Бекхэм показал подросших детей
Всего за несколько часов фото набрало больше миллиона лайков от подписчиков Дэвида. В комментариях люди со всеми мира поздравляют Ромео с 16-летием. К слову, в отличие от отца, мальчик не выбрал своим хобби футбол. Ромео ближе теннис, в нем он уже делает успехи.
В день рождения сына Дэвид Бекхэм опубликовал забавное фото.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Дэвид Бекхэм, похоже, решил, что никто не позаботится о его детях лучше, чем он. Сначала он подстриг дочь Харпер, а теперь футболист помог побриться сыну Ромео.
В 16-й день рождения сына спортсмен разместил забавный черно-белый снимок, а в подписи поздравил мальчика с праздником.
"Не могу поверить, что моему маленькому мальчику исполнилось 16 лет. С днем рождения, большой мальчик, ты особенный. Я сильно тебя люблю!"
Читайте также: Дэвид Бекхэм показал подросших детей
Всего за несколько часов фото набрало больше миллиона лайков от подписчиков Дэвида. В комментариях люди со всеми мира поздравляют Ромео с 16-летием. К слову, в отличие от отца, мальчик не выбрал своим хобби футбол. Ромео ближе теннис, в нем он уже делает успехи.
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