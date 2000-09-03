Раздел: Культура
Ольгу Сумскую экстренно госпитализировали в реанимацию
Актрисе стало плохо по дороге в Черкассы.
На своей станице в Facebook Ольга Сумская рассказала, что на днях ей стало настолько плохо, что пришлось обращаться к врачам. Недомогание актриса почувствовала по дороге в Черкассы, где должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Пост вдячності. Сьогодні вранці сіли в автобус з Дніпра на Черкаси, вистава о 19.00! Раптом різко стало зле: температура 38, ломота у всьому тілі, страшна слабкість і нудота, я ледве пересувалась і говорила. Доїхали до Олександрії і я розумію, що треба терміново до лікарів, бо вистава під загрозою відміни", – написала актриса.
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"Телефоную своєму другові Юрію Беланюку, який мешкає в Олександрії, і він одразу направив мене до 1 Міської лікарні м. Олександрії! Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги. Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові і поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус. Дякую вам, дорогі мої! Ви справжні професіонали своєї справи! Вистава "Майстер і Маргарита" сьогодні у Черкасах відбудеться!", - добавила Сумская.
На своей станице в Facebook Ольга Сумская рассказала, что на днях ей стало настолько плохо, что пришлось обращаться к врачам. Недомогание актриса почувствовала по дороге в Черкассы, где должен был состояться спектакль «Мастер и Маргарита», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
"Пост вдячності. Сьогодні вранці сіли в автобус з Дніпра на Черкаси, вистава о 19.00! Раптом різко стало зле: температура 38, ломота у всьому тілі, страшна слабкість і нудота, я ледве пересувалась і говорила. Доїхали до Олександрії і я розумію, що треба терміново до лікарів, бо вистава під загрозою відміни", – написала актриса.
Читайте также: Потап показал фотографию без бороды
"Телефоную своєму другові Юрію Беланюку, який мешкає в Олександрії, і він одразу направив мене до 1 Міської лікарні м. Олександрії! Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги. Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові і поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус. Дякую вам, дорогі мої! Ви справжні професіонали своєї справи! Вистава "Майстер і Маргарита" сьогодні у Черкасах відбудеться!", - добавила Сумская.
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