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Раздел: Культура  
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Леди Гага появилась на публике в стильном образе

Леди Гага появилась на публике в стильном образе Известную певицу заметили в Венеции.

Леди Гага после презентации совместного с Брэдли Купером фильма "Звезда родилась" не спешит покидать Венецию: поп-звезду увидели на улицах старого города в невероятном наряде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Одета певица и актриса была в молочно-белое пальто Jean Paul Gaultier, под которым был только белый кроп-топ и узкая юбка с высокой талией.

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Завершали образ большие солнцезащитные очки, классическая черная кожаная сумка среднего размера и лодочки в тон.

Леди Гага появилась на публике в стильном образе
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 Теги: Леди Гага, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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