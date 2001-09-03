Леди Гага появилась на публике в стильном образе

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Певица появилась на публике в новом образе.

Буквально на днях эпатажная американская певица прибыла в столицу европейской моды - славный город Париж.

Сейчас в Нью-Йорке в разгаре Неделя Высокой моды, на которой американские звезды приходят в самых разнообразных нарядах.