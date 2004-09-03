Раздел: Культура
Эксперты назвали самые долгожданные фильмы осени
Самый ожидаемый фильм выйдет в прокат 16 ноября.
Крупнейший продавец электронных билетов в кино, компания Fandango, представила рейтинг самых ожидаемых фильмов осени 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Ожидаемым лидером стал фильм "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда", выходящий в прокат 16 ноября.
На втором месте биографический фильм под названием "Богемская рапсодия", посвященный вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри (2 ноября), и третью строчку заняла экранизация комиксов "Веном" (5 октября).
В первую пятерку также вошли мультфильм "Ральф против интернета" (21 ноября) и мюзикл "Звезда родилась" (5 октября).
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Рейтинг фильмов ужасов возглавил "Хэллоуин" (19 октября), продолжающий историю знаменитого серийного убийцы, на втором месте расположился "Хищник" (14 сентября), рассказывающий о новом явлении инопланетных охотников, и на третьем - "Проклятие монахини" (7 сентября). Также в первой пятерке оказались "Суспирия" (2 ноября) и "Оверлорд" (9 ноября).
Крупнейший продавец электронных билетов в кино, компания Fandango, представила рейтинг самых ожидаемых фильмов осени 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Ожидаемым лидером стал фильм "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда", выходящий в прокат 16 ноября.
На втором месте биографический фильм под названием "Богемская рапсодия", посвященный вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри (2 ноября), и третью строчку заняла экранизация комиксов "Веном" (5 октября).
В первую пятерку также вошли мультфильм "Ральф против интернета" (21 ноября) и мюзикл "Звезда родилась" (5 октября).
Читайте также: Леди Гага появилась на публике в стильном образе
Рейтинг фильмов ужасов возглавил "Хэллоуин" (19 октября), продолжающий историю знаменитого серийного убийцы, на втором месте расположился "Хищник" (14 сентября), рассказывающий о новом явлении инопланетных охотников, и на третьем - "Проклятие монахини" (7 сентября). Также в первой пятерке оказались "Суспирия" (2 ноября) и "Оверлорд" (9 ноября).
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