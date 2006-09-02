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Раздел: Культура  
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Известный мультсериал собираются закрыть

Известный мультсериал собираются закрыть Текущий сезон станет последним.

Американский мультсериал «Время приключений» закончится на 10-м сезоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По данным издания Variety, последняя серия «Времени приключений» выйдет в эфир 3 сентября.

Как отмечается, создатели сериала выразили надежду на то, что поклонникам мультфильма понравится концовка.

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Мультсериал «Время приключений» выходил в эфир на американском телеканале Cartoon Network с 2010 года.
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 Теги: Время приключений, закрытие

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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