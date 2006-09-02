Бывшую солистку Spice Girls обвинили в агрессии по отношении к детям

Мел Би отвергает обвинения в свой адрес.



Это «громкое» заявление мужчина сделал в преддверии судебного заседания. Таким образом, он надеется помочь экс-супругу певицы Стивену Белафонте получить единоличную опеку над их младшей дочерью, сообщает



Гувернер бывшей солистки группы Spice Girls Рассел Апдеграфф, известный широкому кругу как «звездный нянь», раскрыл шокирующие тайны Мелани Браун, которые могут убедить судей отдать 7-летнюю Мэдисон отцу, поскольку поведение матери ставит жизнь девочки под угрозу.



По мнению Апдеграффа, Мелани Браун является «психически или психологически нестабильной» личностью, которая также страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Каждый день звезда начинала с пива и заканчивала более крепкими напитками, при этом в состоянии опьянении она «становится агрессивной или полностью теряет контроль над собой» оскорбляя и угрожая окружающим, в том числе соим детям.



Гувернеру даже приходилась несколько раз защищать своих подопечных, когда разбушевавшаяся мать поднимала на них руку. Кроме того, Мелани Браун часто приводила домой странных мужчин, демонстрирующих странное отношение к детям, поэтому Апдеграфф считает, что потомство звезды необходимо обезопасить от родительницы.



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В свою очередь, сама Мел Би не признает себя психически нестабильным человеком с секс-зависимостью, заверяя поклонников, что врачи диагностировали ей лишь посттравматическое расстройство, от которого она намерена избавиться. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Это «громкое» заявление мужчина сделал в преддверии судебного заседания. Таким образом, он надеется помочь экс-супругу певицы Стивену Белафонте получить единоличную опеку над их младшей дочерью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream Гувернер бывшей солистки группы Spice Girls Рассел Апдеграфф, известный широкому кругу как «звездный нянь», раскрыл шокирующие тайны Мелани Браун, которые могут убедить судей отдать 7-летнюю Мэдисон отцу, поскольку поведение матери ставит жизнь девочки под угрозу.По мнению Апдеграффа, Мелани Браун является «психически или психологически нестабильной» личностью, которая также страдает от алкогольной и наркотической зависимости. Каждый день звезда начинала с пива и заканчивала более крепкими напитками, при этом в состоянии опьянении она «становится агрессивной или полностью теряет контроль над собой» оскорбляя и угрожая окружающим, в том числе соим детям.Гувернеру даже приходилась несколько раз защищать своих подопечных, когда разбушевавшаяся мать поднимала на них руку. Кроме того, Мелани Браун часто приводила домой странных мужчин, демонстрирующих странное отношение к детям, поэтому Апдеграфф считает, что потомство звезды необходимо обезопасить от родительницы.В свою очередь, сама Мел Би не признает себя психически нестабильным человеком с секс-зависимостью, заверяя поклонников, что врачи диагностировали ей лишь посттравматическое расстройство, от которого она намерена избавиться.



